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Министр туризма Турции: «Я надеюсь, что авиасообщение с Россией возобновится в июле»

Авиасообщение между Турцией и Беларусью, а также Украиной будет восстановлено уже первого июля

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой надеется, что авиасообщение с Россией возобновится в следующем месяце, сообщает Deutsche Welle Turkish.

"В России зарегистрировано много случаев COVID-19, но лечение организовано хорошо. В очень короткий период времени, уже к концу июня, весь мир будет выглядеть более оптимистично. Я надеюсь, что авиасообщение с Россией возобновится в июле", — рассказал он в интервью DW.

Г-н Эрсой добавил, что авиасообщение с Украиной начнется с 1 июля, с европейскими странами – в течение нескольких недель. "Я ожидаю скорой нормализации туризма, хотя очевидно, что мы не достигнем уровня 2019 года. Наша цель на ближайшее время – снова раскрутить сектор и открыть максимальное количество отелей. Прибыль будет уже в 2021 году", — сказал он.

Министр заметил, что туристам по прибытии в Турцию не понадобятся справки об отсутствии COVID-19. Однако в аэропорту у них измерят температуру и те, у кого температура будет выше 38 градусов, отправят в медпункт на обследование.

Отметим, что, по состоянию на 9 июня в стране зафиксировано 171 тыс. случаев COVID-19, выздоровела 141 тыс. человек.

Между тем, чартерные рейсы из соседней Беларуси на турецкие курорты будут возобновлены уже с 1 июля, сообщает консолидатор чартерных рейсов "АэроБелСервис".

В частности, рейсы из Минска в Анталью стартуют 1 июля, из Гомеля — 10 июля. Перелеты в Бодрум запланированы со 2 июля, в Кушадасы — с 3 июля.

Кроме того, по этим же направлениям можно будет вылететь из Бреста, Витебска и Гродно с 4 июля.

Республиканский союз туристических организаций также подтвердил, что ранее Турция объявила о готовности принимать туристов по "смягченной схеме"- без справок об отсутствии коронавируса, которые пришлось бы получать заранее.

Напомним, что на минувшей неделе Министерство транспорта Турции сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений, сообщает местная газета Daily Sabah.

Так, с 10 июня Турция рассчитывает начать полеты, в частности, в Бахрейн, Болгарию и Катар. Еще в 17 стран, в том числе в Германию, Австрию и Сингапур, рейсы будут осуществляться с 15 июня.

С Казахстаном и Киргизией авиасообщение возобновится с 20 июня наряду с рейсами в Албанию, Финляндию, Эстонию, Ирландию, Латвию и другие страны. Полеты в Бельгию планируют начать 25 июня.

Между тем, министр транспорта страны Адиль Караисмаилоглу отметил, что ведутся переговоры с еще более чем 90 странами о возобновлении полетов, как только ограничения из-за коронавируса позволят это сделать.

/TOURBUS.RU



