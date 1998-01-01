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Петербург, Сочи и Екатеринбург будут вместе развивать деловой туризм

Эксперты ожидают, что вскоре в формате онлайн останутся небольшие совещания, а крупные события вернутся в оффлайн

Участники объединения конгресс-бюро Петербурга, Сочи и Екатеринбурга в рамках проекта, инициированного Центром развития туризма Свердловской области, поделились планами на сотрудничество: по их словам, восстановление направления и его развитие могут проходить быстрее при условии тесного межрегионального взаимодействия, сообщает наш специальный корреспондент.

Напомним, что Конгрессно-выставочное бюро Петербурга, Конгресс-бюро Екатеринбурга и Черноморское Конвеншн-бюро действуют в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного в январе 2020 года. Союз трех регионов дает уникальную возможность продемонстрировать конгрессно-туристический потенциал для корпоративных заказчиков, привлекать крупные международные мероприятия, а также выявлять проблематику развития отрасли органами государственной власти и возможности ее эффективного решения.

В частности, планируется взаимное продвижение регионов и создание единых подходов с целью комплексного формирования туристского предложения для представления многогранности MICE-возможностей России.

По мнению генерального директора Конгрессно-выставочного бюро Петербурга Андрея Мацарина, одним из первых совместных шагов трех регионов может стать взаимодействие в образовательной сфере.

«Совместно со Всемирной туристской организацией мы начинаем образовательный проект, предоставляющий возможность работникам туриндустрии получать профессиональные знания по стандартам международного уровня. - сообщил он.- Уверен, что одной из важнейших задач для наших регионов является задача научиться разговаривать на одном профессиональном языке и выстроить единые подходы к деловым мероприятиям. Один из способов ее решения - помогать сотрудникам проходить практику в Петербурге, Сочи и Екатеринбурге».

В свою очередь, директор АНО «Черноморское Конвеншн Бюро» Эллина Акиншина полагает, что сотрудничество трех регионов в сфере делового туризма позволит им активно обмениваться нормативной базой и опытом государственно-частного партнерства. «А кроме того, это возможность создавать межрегиональные маркетинговые продукты и обмениваться идеями проведения мероприятий, направленных на различные целевые аудитории», - считает она.

Как рассказала во время встречи исполнительный директор НП «Конгресс Бюро Екатеринбурга» Оксана Трофимова-Ниденталь, представителями трех регионов, подписавших соглашение, создана «Дорожная карта», где прописаны совместные мероприятия до 2023 года. «Ближайшее из них – Международный туристический форум «Большой Урал», который пройдет в Екатеринбурге уже в конце сентября», - сообщила она. Поэтому и следующая рабочая встреча участников соглашения состоится в формате оффлайн в рамках форума в Екатеринбурге 25-26 сентября.

При этом как она, так и ее коллеги уверены: несмотря на активное развитие онлайна «живые» встречи все равно останутся востребованными, поскольку «только живое, непосредственное общение помогает установить наиболее тесные отношения, способствующие развитию общего дела».

По общей оценке, деловые мероприятия очень важно проводить в режиме личных встреч и поэтому в дальнейшем содержательная часть конгрессных мероприятий перераспределится: в формате онлайн останутся небольшие совещания, а крупные события вернутся в оффлайн. Как считают эксперты, 90% мероприятий вернется в оффлайн.

/TOURBUS.RU