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09 июня
Закон о порядке переноса туров подписан президентом
Реализация положений нового закона требует теперь принятия дополнительной нормативно-правовой базы
Вчера президент Р подписал закон, предусматривающий право правительства устанавливать особый порядок отмены, изменения или переноса туров, отложенных из-за пандемии. Рынок ожидает принятие соответствующей нормативно-правовой базы, которая позволит реализовать положения закона, - сообщает АТОР
Напомним, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был принят Госдумой в трех чтениях в конце мая.
При этом проект претерпел изменения в процессе его принятия. В окончательной версии документа предусматривается возможность введения Правительством РФ права туроператоров на перенос сроков туров, воспользоваться которыми туристы не смогли из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее Георгий Мохов, руководитель юридического агентства «Персона Грата», в своем комментарии в сети «Фейсбук» обратил внимание на тот факт, что ранее разработанную новую статью в 132 ФЗ, определяющую порядок изменения и расторжения договоров о реализации турпродукта, убрали из законопроекта: «Это очень грустно. Все положения "особенностей" переноса будут отражены в постановлении правительства РФ. А это нам говорит о чем? О том, что по иерархии нормативных актов федеральный закон выше постановления и значит, Закон о защите прав потребителей может перевешивать в суде».
В то же время исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, отметил, что принятый вариант законопроекта - "позитивный сигнал для отрасли. Власти видят проблемы, с которыми столкнулись туроператоры, давая им возможность выполнить свои обязательства, а туристам сохранить свои средства или воспользоваться услугами. При этом окончательная ясность появится, когда будут приняты соответствующие постановления правительства, которые определят важные детали — в том числе, по срокам исполнения обязательств".
В компании «TUI Россия» решение о возможности отсрочки обязательств перед туристами считают "непростым, но необходимым".
"Это непростая, но необходимая мера в сложившихся обстоятельствах. Туроператоры, авансировавшие средства перед летним сезоном своим поставщикам, в ситуации, когда границы закрыты, просто не имеют к ним доступа. Поставщики — отели, авиакомпании, транспортные компании — готовы оказывать услуги и признают за операторами оплаченные депозиты, но для их зачета необходимо разморозить туристическую деятельность как в России, так и за рубежом", — сказал генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура.
Как отмечает АТОР, в тексте законопроекта указано, что решения могут приниматься в 2020-21 гг. по договорам о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 г. включительно. Это включает в себя все туры по раннему бронированию летних направлений.
Принять решение о новом порядке исполнения, изменения и (или) расторжения договоров с туристами может только правительство РФ.
Согласно тексту законопроекта, он вступает в силу со дня официального опубликования. Однако реализация положений закона, касающихся туристической отрасли, требует принятия дополнительной нормативно-правовой базы.
По данным АТОР, правительство уже готовит «Положение об особенностях исполнения, изменения и (или) расторжения туроператорами договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно».
Оно может быть принято уже в ближайшие дни.
/TOURBUS.RU
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