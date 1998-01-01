На Тенерифе начался второй этап выхода из карантина

Как сообщили сегодня нашему порталу в Офисе по туризму Тенерифе сообщает, на острове начался второй этап выхода из режима ЧС, принятого в связи с распространением COVID-19.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. Число заражений среди жителей острова составляет 0,16%, то есть на каждые 100 тысяч человек приходится 160 подтвержденных случаев. Подавляющее большинство заразившихся уже выздоровели, - отметили в турофисе.



Во время второго этапа снятия ограничений разрешена работа многих организаций, открыты общественные пространства в гостиницах и пляжи при соблюдении определенных требований. Также с 1 июля отменяется карантин для граждан, прибывающих из-за границы.

Ранее правительство Испании объявило, что в конце июня будет разрешен внутренний туризм и свободное передвижение по стране, а с 1 июля границы откроются для иностранных туристов. При этом будет отменен обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну.

Власти Испании сообщают, что в настоящий момент совместно с другими европейскими странами прорабатываются точные условия открытия границ. Сообщается, что в первую очередь границы будут открыты между странами со схожей эпидемиологической ситуацией.



Сейчас на острове разрешается свободное передвижение лиц по острову при соблюдении санитарных норм, минимальной дистанции два метра и использовании средств индивидуальной защиты. Разрешено собираться в группах до 15 человек, кроме случаев совместного проживания.



Возобновляют работу торговые предприятия и компании, работающие в сфере услуг, деятельность которых была приостановлена в связи с введением режима ЧС. При этом они должны сократить число посетителей до 40% от максимальной вместимости помещений, а также обеспечить соблюдение минимального расстояние в два метра между клиентами.

Торговые центры могут открыться при условии, что их вместимость не будет превышать 30% от общей площади, а количество посетителей в каждом торговом зале будет ограничено до 40%.



Гостиничные и ресторанные заведения с обслуживанием внутри помещения могут возобновить работу при максимальной загрузке не выше 40%. Исключение оставляют ночные клубы и бары, которые остаются закрытыми. Клиенты могут обслуживаться только за отдельными столами, желательно по предварительному бронированию.



Общественные зоны в гостиницах и иных объектах размещения туристов могут быть открыты при условии, что их заполненность не превышает одной трети от общей вместимости. Закрытые помещения для проведения мероприятий, а также фитнес-залы должны проветриваться за два часа до использования.



Для плавательных бассейнов и SPA-зон объектами размещения будут установлены дополнительные правила по их использованию в соответствии с нормами профилактики и гигиены, установленными органами здравоохранения.

Библиотеки, выставочные залы, памятники и другие культурные объекты могут использовать одну треть от вместимости залов.



Прогулки и пребывание на пляжах, а также занятия спортом или развлекательные мероприятия будут осуществляться с соблюдением минимального безопасного расстояния не менее двух метров или, если это не представляется возможным, с использованием средств индивидуальной защиты.

Личные вещи, полотенца, шезлонги и другие предметы должны быть расположены на расстоянии не менее двух метров от вещей других людей, за исключением лиц, которые нуждаются в посторонней помощи, а также групп, не превышающих 15 человек. Шезлонги для общего пользования должны быть обработаны и продезинфицированы после каждого посетителя.

Муниципалитеты могут устанавливать иные ограничения, касающиеся прохода и пребывания на пляже, чтобы обеспечить соблюдение санитарных норм и требований.

/TOURBUS.RU