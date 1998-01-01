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08 июня
Источник: 15 июля начнутся полеты в страны СНГ, а 1 августа — по всему миру
Эксперты российского авиарынка по-разному оценивают перспективы открытия международного авиасообщения в этом летнем сезоне
Российские авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, сообщил вчера информированный источник, на который ссылается «Интерфакс».
"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", — сказал неназванный собеседник агентства.
Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил он.
"Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", — сказал источник.
Напомним, что в мае глава Минтранса РФ Евгений Дитрих выразил надежду на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, а международных — с июля. Он подчеркнул, что возможность возобновления международного сообщения зависит от эпидемиологической обстановки в различных странах.
Между тем, как сообщает сегодня АТОР, по информации ассоциации, уже 15 июля будет открыто авиасообщение с восемью столицами стран СНГ. Далее, с 1 августа, будет открыто авиасообщение еще с семью странами мира (страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии). «В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними", — сообщили в АТОР.
Кроме того, для более быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет. "Это два круглогодичных направления, спрос на них велик. Их перезапуск даст возможность авиакомпаниям получить гарантированный пассажиропоток и в низком сезоне", — говорят в АТОР.
Как полагают эксперты АТОР, регулярные рейсы на международных направлениях откроются не из всех регионов России, а только из тех, где есть спрос и возможность реализации «антивирусных» протоколов. Скорее всего это будут аэропорты Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани.
Пока неясен и протокол вылета пассажиров по зарубежным направлениям. Как говорят наблюдатели, «у пассажира должен быть документ о состоянии здоровья, которые позволят ему подняться на борт и беспрепятственно въехать в страну назначения».
Обсуждается несколько вариантов: например, экспресс-тесты на «ковид» перед посадкой для всех, которые могут быть включены в стоимость билета, справка об отсутствии коронавируса, которую пассажир обязан сделать за 48 часов до вылета.
Есть и вариант «лайт»: пассажир перед вылетом заполняет декларацию о состоянии здоровья, но ему может быть предложено пройти бесплатное короткое тестирование перед посадкой.
В то же время, сегодня «информированный источник в авиаотрасли» в интервью «Интерфаксу» скептически оценил эти надежды. "Многие страны, в том числе в ЕС, пока еще сами не готовы открывать границы для России. Но есть официальная позиция ряда стран, которые готовы принимать российских туристов — например, Италия и Турция. В Турцию, не исключено, что в первое время рейсы будут только в Стамбул", — сказал он.
Эксперт напомнил, что для российских туроператоров действует актуальная рекомендация от 19 марта о приостановке формирования туров за рубеж. "Кроме того, надо помнить, что Россия может ввести 14-дневный карантин для всех въезжающих. Если его утвердят, то никто не поедет", — считает эксперт.
По его словам, решение об открытии международных рейсов будет приниматься 11-15 июня в зависимости от эпидемиологической обстановки в России.
/TOURBUS.RU
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