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Россиянам разрешили выезжать за рубеж

Согласно постановлению правительства, россиянам можно выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в РФ.

При этом он отметил, что в различных регионах ситуация разная — в некоторых заболеваемость увеличилась. "В Москве же, которая раньше всех столкнулась с этой проблемой и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%", — заявил Мишустин.

На этом фоне он сообщил, что подписал распоряжение, снимающее ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в РФ иностранцев.

"Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы еще в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные", — сказал премьер.

Он подчеркнул, что для многих людей важно в данный момент находиться в России, в том числе для оказания помощи заболевшим родственникам, другим необходимо выехать из России в силу многих причин. "В правительство поступило много обращений на эту тему, и мы вносим изменения в режим ограничения для людей, которые попали в такую ситуацию", — рассказал г-н Мишустин.

Как сообщил ранее премьер, "подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом".

Кроме того, распоряжение позволит въехать и в Россию иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также у кого на территории РФ живут близкие родственники, опекуны и попечители, нуждающиеся в уходе.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", — заключил Михаил Мишустин.

/TOURBUS.RU