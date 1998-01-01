Восстановлению туризма мешает региональный «разнобой»

По мнению экспертов, для восстановления межрегиональных маршрутов все регионы должны принять единые правила выхода из режима карантина

Разнобой разрешений тормозит восстановление туризма - в этом высказали уверенность участники организованной ресурсом Туту.ру онлайн-конференции, посвященной оценке состояния и перспектив отрасли.

«Сейчас требования в регионах настолько разные, что фактически не позволяют организовывать межрегиональные маршруты, - констатировали эксперты. - Крайне нужны какие-то единые форматы документов и разрешений», - сообщает наш корреспондент.

При этом Райт Реммель, генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) сообщил, что примерно то же самое пока наблюдается и за рубежом. «Когда политики говорили, что все границы открыты, мы спросили у чиновников, можем ли мы открыть рейсы? Получилось, что нет: нужно еще пройти через какие-то вопросы и так далее. Но 22 мая мы открыли рейсы, - сообщил он.

- Поначалу проблема была в том, что требования оказались самыми разными. Получается так: если с подружкой из Литвы выезжаешь, то вы будете сидеть через два метра, когда пересекаете границу Латвии - можете вместе, а когда в Эстонию въедете - можете целоваться».

По его словам, «теперь масок не надо, нигде не надо сидеть в салоне автобуса в шахматном порядке и т. д. Однако проблема - в готовности людей путешествовать.

Но для перевозчиков самое главное, чтобы границы открыли - мы сами сделаем все, что в наших силах, чтобы получить обратно доверие пассажиров». - заявил Райт Реммель.

В свою очередь, Сергей Николаев, заместитель исполнительного директора Туту.ру, подтвердил: «У нас страна больше и в каждом регионе свои требования. Люди чувствуют неуверенность, но покупают билеты на будущие периоды. Мы видим, что пассажиры готовы покупать билеты, в том числе на юг, в Краснодарский край и Крым.

Как только будут сняты ограничения, большую часть пассажиров ждут перевозчики с хорошими предложениями и ценами, - резюмирует он. - Мы нагоним те потери, которые понесли за период пандемии».

Поддерживая коллег, Ирина Ал Зирки, генеральный директор Ростовской транспортной компании, сообщила, что «перевозчики готовы ехать, но у нас проблемы с выпуском из региона».

«Наши соседи, Краснодарский край и Крым, закрыты в плане автобусных перевозок, - констатировала она. - Ты можешь выехать из Ростова и у тебя не будет ограничений в полтора метра. Но, въезжая в Краснодарский край, Ставрополь или в Волгоград, будут другие ограничения. В каждом регионе губернаторы принимают свои собственные решения по особым распоряжениям».

По ее словам, пока единых требований нет, причем к автоперевозчикам они одни, к ж/д - другие, в авиации — третьи. «В одном регионе синие пропуска, в другом — красные: попробуй, организуй проезд транзитного автобуса, - сетует эксперт. - Чтобы это сделать, надо прочитать кучу бумажек по всем регионам, которые ты пересекаешь».

По общей оценке, пока не будет каких-то общих, четко определенных «правил игры», организовывать межрегиональные перевозки по земле будет довольно сложно.

«Нужны четко сформированные, общие для всех формы разрешительных документов, которые будут легитимны во всех регионах страны», - делают вывод специалисты.

/TOURBUS.RU