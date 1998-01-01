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08 июня
Статус Ростуризма заметно повышен
Эксперты туротрасли комментируют президентский указ о переподчинении Федерального агентства по туризму непосредственно правительству
Поздно вечером в пятницу на официальном сайте Кремля появилась ожидаемая информация о том, что Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности.
"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", — говорится в тексте указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства постановил передать Ростуризму "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма".
Ранее на минувшей неделе наш портал уже сообщал, что источники в туротрасли говорят о скорой передаче Ростуризма из ведения Минэкономразвития под управление вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует туризм в правительстве. По их данным, это решение связано с реализацией плана восстановления экономики после пандемии коронавируса. Ростуризм будет заниматься частью плана, которая касается внутреннего и въездного туризма.
Напомним, что Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018 года.
Как заявил в интервью нашему порталу Александр Байбародин, основатель компании «Юристы для турбизнеса. Байбародин и партнеры», «Для всей отрасли это решение - однозначно положительный факт. Последние годы профильное ведомство было в подчинении кого-то – спорта, культуры, экономики. Теперь туризм спустя многие годы снова перешел под прямое управление правительства, что означает признание туриндустрии одной из основных отраслей экономики.
Отмечу, что слухи о переходе Ростуризма в прямое подчинение правительства в течение последних семи-десяти лет регулярно появлялись в СМИ в разных вариациях, и ясно, что этого желали все предыдущие руководители Ростуризма. Но добиться этого удалось только при нынешнем руководителе Зарине Догузовой, что подчеркивает ее немалый политический вес.
Сейчас к работе ведомства приковано внимание со всех сторон, поэтому в настоящее время Ростуризму очень важно сконцентрироваться на инициативах, которые помогут выжить туристскому сообществу, и в тоже время не нарушат баланс между бизнесом и потребителями».
Георгий Мохов, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» в свою очередь в беседе с нами отметил: «Ростуризм уже был в прямом подчинении правительства при Стржалковском, двадцать лет назад.
«Это долгожданная новость! Необходимое для всей индустрии решение утверждено. Оно должно стать триггером для появления новой и открытой туристической политики, формирования вокруг правительства страны и Ростуризма большой межрегиональной высокопрофессиональной команды управленцев, экспертов туризма, представляющих все «туристические» регионы нашей страны, а также представителей десятков смежных отраслей, чья жизнедеятельность, доходы, а иногда и существование связаны с туризмом, которые напрямую зависят от него.
Отрасль ждала этого всю историю новейшего туризма в России. А Петербург, «туристская столица» и драйвер отрасли России, готов и сыграет в этом процессе одну из ключевых ролей», — заявил, комментируя правительственное решение, новый председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, которого цитирует «Интерфакс».
«Индустрия международного туризма до кризиса многие годы росла темпами 3-7 %, вышла на первое место по основным показателям в структуре мировой экономики. Множество государств наглядно продемонстрировали, как можно зарабатывать на туризме. В России немного отраслей, способных быстро выйти на передовые позиции в мире. Туризм из них – первая, что уже подтвердил опыт Москвы, Петербурга, Сочи, Казани. И Ростуризм может это доказать в масштабах страны, если агентство наделят необходимыми средствами, штатом и полномочиями.
А, главное, — если государственная помощь индустрии туризма в условиях этого беспрецедентного кризиса дойдет до бизнеса, на восстановление которого в противном случае уйдут долгие годы», — сказал, в свою очередь, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
«Отрасль горячо приветствует это решение и считает его правильным и крайне важным для дальнейшего развития индустрии туризма в России. Указ знаменует еще большее признание государством значимости туристической отрасли для экономики страны», — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Можно поздравить Ростуризм и поблагодарить Минэконоразвития за проделанную работу. На моей памяти федеральный орган управления туризмом, как самостоятельная структура, в России в третий раз напрямую подчиняется правительству. Первый был в 1993 году, второй – в 2004.
Но при этом ни разу на развитие туризма не выделялись средства, сопоставимые с теми, что тратятся в преуспевших в этом отношении странах. Надеюсь, в этот раз будет иначе. Тем более, что в плане помощи туриндустрии сейчас на кону стоит судьба отрасли», — добавил глава комиссии РСПП по туризму и гостеприимству Сергей Шпилько.
В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов, которого цитруют «Вести.Туризм», считает, что «сейчас сложно однозначно оценить последствия этого шага, но, по факту, Ростуризм и Минэкономразвития, на мой взгляд, не были той связкой, которую можно было бы назвать эффективной.
С точки зрения развития туризма, не было видно слаженности в их работе, какого-то яркого конструктивного диалога между ними. Может быть, отсутствие этого диалога и стало одной из причин, почему Ростуризм перевели напрямую в подчинение правительству.
На мой взгляд, самое сложное для бизнеса сегодня – это восприятие роли регуляторов в разрезе того кризиса, который мы сейчас наблюдаем.
Конечно, все мы ожидали большей помощи и содействия со стороны регулятора. Знаю, что многие мои коллеги остались разочарованными объемом этих мер поддержки. Вероятно, это не вина Ростуризма или Министерства экономического развития, они честно старались, но – не получилось.
Что будет дальше, как будет развиваться туризм в России в связи с указом президента? Поживем – увидим. По крайней мере, очень хочется, чтобы туриндустрия когда-нибудь по праву заняла свое место среди других отраслей экономики».
/TOURBUS.RU
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