Турция возобновляет авиаперелеты в четыре десятка стран

Министр транспорта Адиль Караисмаилоглу заявляет, что активно ведутся переговоры о возобновлении полетов еще почти с сотней стран

Вчера Министерство транспорта Турции сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений, сообщает местная газета Daily Sabah.

Так, с 10 июня Турция рассчитывает начать полеты, в частности, в Бахрейн, Болгарию и Катар. Еще в 17 стран, в том числе в Германию, Австрию и Сингапур, рейсы будут осуществляться с 15 июня.

С Казахстаном и Киргизией авиасообщение возобновится с 20 июня наряду с рейсами в Албанию, Финляндию, Эстонию, Ирландию, Латвию и другие страны. Полеты в Бельгию планируют начать 25 июня. Еще с 15 странами Турция достигла предварительного соглашения о возобновлении в будущем авиарейсов, среди них — ОАЭ, Италия, Белоруссия и Италия. Между тем, министр транспорта страны Адиль Караисмаилоглу отметил, что ведутся переговоры с еще более чем 90 странами о возобновлении полетов, как только ограничения из-за коронавируса позволят это сделать. Между тем ранее был опубликован график, составленный на основе рекомендаций Минздрава Турциии, в нем возобновление рейсов в Россию намечено на 15 июля.

При этом, как отмечают эксперты АТОР, они не сомневаются в том, что Россия – среди стратегических рынков для Турции, поэтому восстановления авиасообщения с нашей страной турецкая сторона будет добиваться в первую очередь.

Тем более, что в июне в Турцию не приедут отдыхающие из Германии и Великобритании, которые отчасти могли бы спасти сезон в отсутствии российских туристов. Турции нет в планах немецких и британских туроператоров на июнь. Открывающиеся в июне регулярные рейсы Turkish Airlines в Германию больше нацелены на турецкую аудиторию, проживающую в Европе.

Наблюдатели отмечают и географию полетов, заявленную турецкими властями. Это не только страны Европы, но и государства Ближнего Востока и ЮВА. Как считают специалисты, с учетом возможностей нового аэропорта Стамбула, Turkish Airlines попытаются одними из первых «подхватить» возвращающийся международный транзитный трафик.

При этом по прибытии международных рейсов в Турцию пассажиров будут проверять, и в случае выявления симптомов коронавируса отправлять в больницы, - сообщает Daily Sabah.

«Турецкая сторона все делает правильно. Она показывает, что на каждом этапе – полета, прибытия, трансфера, отдыха – обеспечиваются безопасные условия. Это вполне отвечает пожеланиям МИД РФ по организации отдыха россиян. В том, что турецкие власти будут настойчивы в возвращении российских туристов, сомнений нет», - отмечают в связи с этим эксперты Ассоциации туроператоров.

Отметим, что, как пишет турецкое издание Hürriyet, с начала этой недели Турция возобновила и внутренне авиасообщение. При этом только за первые три дня загрузка бортов Turkish Airlines на этих рейса составила 62%, у Pegasus Airlines – 61%, а у авиакомпании SunExpress она достигла 90%.

/TOURBUS.RU