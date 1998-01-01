Accor cнова открывает свои российские отели

Отели cети Accor в России, СНГ и Грузии возобновляют работу по новому стандарту безопасности

Как рассказали нам в пресс-службе гостничной компании Accor, гостиницы сети, которые были временно закрыты в России, СНГ, Украине и Грузии из-за новой коронавирусной инфекции, поэтапно возобновляют свою работу начиная с 1 июня.

При этом в Краснодарском крае прием гостей будет открыт после получения соответствующего решения местных властей.

Возобновление работы отелей стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации и постепенному снятию ограничений в городах присутствия группы. Все отели будут осуществлять работу согласно новому стандарту безопасности ALLSAFE, разработанному Accor.

В России и странах СНГ установленный стандарт будет адаптирован с учетом рекомендаций местных регуляторов, - отметили в компании.

Стандарт ALLSAFE предусматривает повышенные требования санитарной безопасности и охраны здоровья, в том числе протоколы санитарной обработки и дезинфекции номеров, общественных зон, отслеживание состояния здоровья гостей и персонала, обеспечение гостей средствами дезинфекции, новый регламент обслуживания в номерах и работы ресторанов.

Эти стандарты очень схожи со сводом методических рекомендаций, выпущенных Роспотребнадзором 26 мая.

В настоящее время новые процедуры уже внедряются во всех работающих и вновь открывающихся отелях. В будущем пройти проверку по стандарту ALLSAFE и получить соответствующий знак качества смогут все игроки отрасли.

«Начиная с 1 июня мы постепенно возобновляем работу отелей, временно закрывшихся в период пика пандемии COVID-19. Уже готовы принимать гостей отели в Саранске, Ярославле, Ереване, Одессе, Ростове-на-Дону и других городах. С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации мы приложили максимум усилий, чтобы, выбирая Accor, гости были спокойны и уверены в своей безопасности.

Во всех наших объектах в регионе и по всему миру в настоящее время внедряется новый стандарт ALLSAFE, который не просто соответствует всем требованиям местных регуляторов, но и во многом превосходит их», - отмечает Алексис Деларофф, Генеральный директор Accor New East Europe.

Параллельно с Россией и странами СНГ к летнему туристическому сезону готовятся отели группы по всему миру - Accor ожидает, что к июлю гостей будут принимать уже 70% отелей глобальной сети, получив при этом сертификат соответствия стандарту ALLSAFE.

/TOURBUS.RU