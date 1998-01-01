«Пегас» полетит на Алтай, «Библио-Глобус» - в Калининградскую область

Выступая во время конференции онлайн-проекта «Знай наше 2020: продолжение», проводимого Ростуризмом и Profi.Travel, их представители анонсировали целую серию новых направлений по России, на которых этим летом будут представлены «пакетные» туры. Причем акцент делается именно на тех, куда раньше чартерная перевозка организована не была, - сообщает наш специальный корреспондент

Так, Марина Безрядина, генеральный директор «Pegas Новосибирск», констатировала: с 26 июня оператор на базе жестких блоков мест на регулярных рейсах Nord Wind в Горно-Алтайск предлагает туры из Москвы, а с 4 июля - аналогичные из Петербурга.

«Алтай - одно из красивейших мест в России, и когда перевозчик анонсировал программу регулярных рейсов в Горно-Алтайск, наша задача заключалась в формировании доступного по цене и качественного турпродукта, – сказала Марина Безрядина. – При этом стоит подчеркнуть, что представители Алтая молниеносно включились в проект. И хотя сформировать «пакетные» программы в столь короткое время довольно сложно, совместными усилиями нам сделать это удалось».

По ее словам, оператор предлагает как «пакетные» туры (стоимость недели на двоих с перелетом из Москвы начинается от 54 тыс., а с лечением в санаториях - от 87 тыс. рублей), так и наземное обслуживание с той целью, чтобы можно было предложить желающим самостоятельно «сверстать» программу пребывания на Алтае. «Мы предлагаем самые разные варианты туров (экскурсионные, санаторные, активные и пр.), а клиент может выбирать туры как в Республику Алтай, так и в Алтайский край, – поясняет эксперт. – На рынке появляется очень гибкий турпродукт, способный заинтересовать многих».

При этом начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых подтвердил: «Мы готовы предоставить качественный продукт на любой кошелек и любые запросы».

По его оценке, в сезон на левом берегу Катуни действует около 200 объектов размещения емкостью в 10 тыс. мест, а только в Белокурихе находится около 40 средств размещения с 5,5 тыс. койко-мест. «По приблизительным оценкам, новые программы помогут дополнительно привлечь на Алтай около 20 тыс. человек, – отметил он. - И это будут для нас новые туристы, не являющиеся жителями ближайших регионов».

В свою очередь, Ирина Костенко, генеральный директор компании «Библио-Глобус», констатировала, что из Москвы в Калининград первые рейсы с предложенными туристам «пакетными» турами отправятся 17 июня (частота - 2 раза в неделю), а с 20 и 21 июня аналогичные полетят из Екатеринбурга и Петербурга (раз в неделю). «У нас очень хороший результат по внутреннему туризму: в 2019-м мы отправили на российские курорты 1,5 млн человек, – отметила она. – С помощью целого ряда мер мы выполнили основную задачу, сделав отдых внутри России доступным. Опыт дал нам понимание и того, что пора расширять географию полетов по стране».

По ее словам, решение о выборе Калининграда было вполне осознанным, т. к. «Это и «пляжный» отдых, и экскурсионка, и многое другое». Ирина Костенко сообщила, что стоимость «пакетного» тура из Москвы в Калининград на неделю на двоих начинается от 22 тыс., а из Екатеринбурга – от 26 тыс. рублей. «Нет сомнений в том, что борта будут заполняться». – заявила она. Кроме того, глава одного из крупнейших операторов страны анонсировала и желание «Библио-Глобуса» обзавестись в регионе собственным санаторием на 800 мест. «Ведем переговоры с руководством региона: подробности проекта будут объявлены в ближайшее время», – сказала спикер.

При этом Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области, к приходу в регион такого крупного игрока относится вполне благосклонно. «Его появление подстегнет местных туроператоров и оживит рынок, – считает он. – А что касается способности региона принимать большой объем туристов, в т. ч. премиального сегмента, в этом сомнений никаких нет – у нас есть прекрасный опыт проведения ЧМ-2018 и приема весьма требовательных европейцев».

/TOURBUS.RU