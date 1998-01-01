Тарас Демура: «У нас есть цель – отправить по России 200-300 тысяч туристов»

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе туроператора, генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура анонсировал запуск собственных чартерных рейсов в Бурятию при поддержке Ростуризма. Планируется, что уже в июле клиенты туроператора смогут провести свой отпуск на берегу озера Байкал.

Стоимость путевки будет начинаться от 25 тысяч рублей на человека, она включает перелет, проживание, питание по программе, трансферы и базовые экскурсии. С дополнительными экскурсиями может достигать 50-70 тысяч рублей.

«Экскурсионная программа в Бурятии сумасшедшая. Чергинский заповедник, Баргузинская долина, «Золотое кольцо Байкала», круиз можно cделать по восточному-западному побережью, посетить Ушканьи острова», - рассказал Тарас Демура.

Что посмотреть можно будет выбрать до поездки или определиться на месте. Туры в Бурятию станут доступны для бронирования в ближайшее время.

Тарас Демура также сообщил, что Бурятия - не единственная чартерная новинка летнего сезона, вскоре туроператор представит чартерные программы и в другие регионы страны, какие - пока секрет.

Будут добавляться также новые пакетные туры по России на базе регулярной перевозки. Как всегда, планы амбициозные. «Продолжим активно развивать Карелию, Калининград, Кавминводы, Алтай и так далее, – сказал он. – Будем расширять свою программу и в Краснодарский край. У нас есть цель в разы нарастить программу внутри страны. По сравнению с прошлым годом увеличение объемов будет в 5-6 раз, мы хотим отправить 200-300 тысяч туристов по России».

Ранее гендиректор TUI рассказывал, что компания работает над интеграцией с РЖД. Проект реализован, и теперь у туроператора можно приобрести пакетные туры с железнодорожной перевозкой.

Еще одна новинка – туры выходного дня, они понравятся туристам, которые по тем или иным причинам не готовы взять полноценный отпуск, но мечтают на несколько дней сменить обстановку. Стоимость – от 4 до 15 тысяч рублей на человека. География туров выходного дня сегодня включает около 20 регионов России и будет расширяться, охватив всю территорию России, в том числе Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток.

«Мы хотим мыслить в логике “Segment of One”, когда каждый турист сам по себе является маркетинговым сегментом, - объяснил стратегию TUI Тарас Демура, - и мы должны для каждого конкретного туриста предложить некий набор продуктов. Исходя из этой философии, мы не будем всех категоризировать и загонять в рамки каких-то сегментов: тебе нужен спокойный отдых, тебе активный, а тебе, к примеру, предложим экотуризм.

Человек гораздо более многогранен, он до обеда спокойный, потом активный, сегодня он знакомится с историческим наследием, а завтра хочет лежать целый день на пляже, и надо такую возможность ему предоставить».

Также он подчеркнул, что «TUI Россия» не разделяет для себя понятия “заграница – незаграница”. По мнению Тараса Демуры, «Не существует качественного внутреннего туризма без туризма выездного. Люди, выезжая за границу, вбирают в себя новые впечатления, идеи, а возвращаясь пытаются здесь реализовывать какие-то проекты, в том числе и в туристической сфере. Как только начинаешь строить закрытую экосистему, падает качество.

Поэтому сейчас у российских отельеров есть шанс дотянуть свой уровень до качественно нового, привычного людям, которые бывают за рубежом, тогда и туроператорам будет проще переориентировать туристов на внутренние направления».

«Я надеюсь, что российские отельеры используют эту фору, чтобы повысить свой уровень и сделать так, чтобы, возвращаясь, туристы рекомендовали их друзьям и сами хотели вернуться», - заключил гендиректор туроператора.

/TOURBUS.RU