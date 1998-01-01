Две трети россиян хотели бы провести этот летний отпуск в своей стране

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» узнали планы жителей России на летние отпуска. Опрос проводился в конце мая 2020 года, в нём приняли участие около пяти тысяч человек.

По данным опроса, 76% россиян хотят в отпуск этим летом. Среди них только 14% опрошенных выбрали бы для летнего отпуска июнь. Желающих поехать в отпуск в июле уже намного больше – 41%, а в августе – 45%.

Если отпуск будет летом, 65% опрошенных хотели бы провести его в России, а 35% — за границей.

Участники опроса, которые хотят в отпуск за рубеж, рассказали, в какую страну они хотели бы поехать. Самое популярное направление для зарубежного отпуска — Турция, за ней идут Испания, Италия, Греция и Кипр.

Во второй пятёрке рейтинга – Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.

32% мечтающих о зарубежном отпуске готовы поменять решение и запланировать отдых на российских курортах, если границы летом не откроют. Остальные 68% респондентов, которые хотят летом за рубеж, будут ждать открытия границ.

Те, кто собираются в отпуск, планируют проводить его по-разному. 37% собираются куда-то поехать. Аналитики «Яндекс.Путешествий» составили топ-российских направлений, которые наиболее популярны этим летом (см. ниже)

63% ответили, что в этом году планируют провести отпуск дома или на даче (в своём доме в деревне).

Те, кто не планирует никуда ехать, рассказали, чем вызвано такое решение. Главными причинами отказа от путешествий стали: неподходящая эпидемиологическая ситуация для поездок (34% опрошенных), нехватка денег (30%), ограничения из-за вируса (29%) — например, необходимость носить маску и перчатки, соблюдение дистанции, закрытые границы.

Также опрошенные остаются дома этим летом, так как «уже живут на морском побережье», «путешествовать не позволяет здоровье (своё или родственников)», «идёт ремонт», «некому присмотреть за домашним питомцем».

/TOURBUS.RU

Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году (Источник — «Яндекс. Путешествия»)