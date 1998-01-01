Болгария начала принимать туристов из 29 стран

15 июня в Болгарии истекает срок действия чрезвычайной эпидемиологической обстановки в связи с пандемией Covid-19. После этой даты в стране останутся только социальные меры. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Бойко Борисов, - сообщает наш специальный корреспондент.

Кроме того, уже с 1 июня Болгария начала принимать туристов из 29 стран, сообщает Министерство туризма.

Согласно приказу министра здравоохранения Болгарии с 1 июня на территорию Болгарии с целью туризм без обязательного 14-дневного карантина могут въезжать через все пограничные пункты граждане Австрии, Нидерландов, Германии, Польши, Греции, Дании, Румынии, Эстонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Кипра, Франции, Латвии, Хорватии, Литвы, Чехии, Люксембурга, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Сербии и Северной Македонии.

Список будет дополняться в зависимости от развития эпидемиологической обстановки и решений правительства Болгарии.

Требовать у иностранцев справки об отсутствии «ковида» Болгария не будет: при въезде туристов попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемиологической обстановке и принимают все условия.

В сообщении подчеркивается, что обязательный 14-дневный карантин отменяется только для лиц, въезжающих из вышеперечисленных стран, являющихся гражданами стран-членов ЕС, стран-членов Шенгенского пространства, Великобритании и Северной Ирландии, Сербии и Северной Македонии.

При этом, как сообщает, в свою очередь АТОР, в силу сложной эпидемиологической обстановки в России, Болгария пока воздержалась от приема российских туристов. Как сообщили в Минтуризма Болгарии, список «разрешенных» стран будет дополняться по мере улучшения ситуации на зарубежных рынках.

Таким образом, даже если в Болгарию прибудут по российским документам граждане РФ, проживающие в Европе, им также придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Как отмечает АТОР, схожие решения по российскому рынку ранее приняли Греция и Кипр. По сообщению МИД РФ, пока что российские власти не обсуждали с болгарской стороной восстановление турпотоков.

/TOURBUS.RU