Когда «откроется» Вьетнам?

План восстановления въездного турпотока во Вьетнам готовится, но электронных виз с 1 июля не будет

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России, во Вьетнаме готовят «дорожную карту» по восстановлению въездного туризма. При этом местные перевозчики Vietnam Airlines, Vietjet Air и Bamboo Airways до 10 июня представят правительству свои пожелания по возобновлению зарубежных полетов.

Как напоминает АТОР, Вьетнам приостановил въезд иностранных граждан с 22 марта. За первые пять месяцев 2020 года страна потеряла почти половину иностранного турпотока и 54% доходов от туризма. При этом в самом Вьетнаме эпидобстановка одна из лучших в мире: новых случаев заражения коронавирусом не было почти 50 дней.

Чтобы удержать эту ситуацию, Национальный комитет по профилактике и контролю Covid-19 принял решение о том, что страна будет закрыта для иностранного туризма в ближайшее время. Тем не менее, власти озвучили два условия возможного приема иностранных гостей.

Вьетнам готов принимать туристов из стран, где в течение 30 дней не было новых случаев заболевания коронавирусом, и допускать приезжих только в определенные курортные зоны, где будут внедрены «протоколы здоровья».

По сообщению местных СМИ, первым таким направлением станет остров Фукуок, где есть международный аэропорт и развитая туристическая инфраструктура.

Власти Вьетнама также опровергли появившуюся в международных СМИ информацию о возобновлении с 1 июля выдачи электронных виз гражданам 80 стран, в том числе, россиянам. Как заявил местным СМИ представитель турадминистрации Вьетнама, принятая правительством страны 25 мая резолюция об электронных визах не связана с перезапуском иностранного туризма.

В резолюцию, которая регулирует въезд и выезд из страны, были лишь внесены пункты пропуска, через которые могут въезжать и выезжать посредством e-visa иностранные посетители.

Информацию о том, что международный туризм во Вьетнаме пока «стоит на паузе», подтверждают и представители российских туроператоров, утверждает АТОР. Так, в компании ПАКС сообщили, что их принимающая DMC-компания не получила от властей никаких сообщений, в том числе и по возобновлению выдачи виз с 1 июля.

Эксперты обращают внимание и на формат потенциального въезда во Вьетнам после открытия границ. Например, как отмечают в ICS Travel Group, нет ясности, будет ли требоваться тест на отсутствие «ковида», сохранится ли для россиян безвизовый режим при въезде на срок до 15 дней или все-таки понадобится получать электронную визу за 25 долларов (делается 3 дня на срок до 30 дней).

Специалисты туроператора «Русский Экспресс» считают, что, если стоимость визы не изменится и получить ее будет несложно, то спрос на направлении восстановится. Впрочем, эксперты туроператора «Интурист» полагают, что в условиях падения платежеспособности российским туристам будет важен именно бесплатный безвизовый въезд во Вьетнам.

В ПАКС не исключают, что при достижении благоприятной эпидемиологической ситуации в нашей стране, Вьетнам сохранит максимально лояльные для российского рынка условия въезда.

Напомним, что Россия была в последнее время для Вьетнама первой по количеству туристических прибытий среди всех европейских рынков. Так, в прошлом году в стране побывало почти 600 тыс. наших сограждан (+7,6%).

/TOURBUS.RU