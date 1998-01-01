Ростуризм: Половина регионов страны уже открыта для туристов, но нужно продвигать «нераскрученные» направления

Как заявила во время онлайн-конференции «Знай Наше» начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, «сформирован список из примерно двадцати направлений, с которыми хотим познакомить профессионалов рынка», - сообщает наш специальный корреспондент на Северо-Западе.

«Это не «раскрученные» регионы, а те, которые имеют большой потенциал для развития турпотока, - подчеркнула она. - И сейчас мы обсуждаем с туроператорами открытие чартерных рейсов в такие регионы». При этом, по ее словам, речь идет вовсе не только о пляжном туризме, но и о самых разных других его видах, включая активный, гастрономический, экскурсионный и т. д.

Намерение Ростуризма активизировать турпотоки в российскую «глубинку» поддержала и Наталья Кувшинова, депутат Государственной думы РФ и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. «Если в прошлом году мы только говорили о возможности появления чартеров в российские регионы, сейчас это уже стало реальностью, - констатировала она. - Да, работа идет непросто. С проблемами. Но развитие на внутреннем рынке туризма явно происходит. И речь идет не только о давно ставших традиционными направлениях, но и о многих других».

Говоря о том, каковы перспективы начала сезона, Елена Лысенкова сообщила: "На сайте Travel Russia уже есть информация о том, какова ситуация в том или ином регионе". «Примерно половина уже «открыла» регион для туристов, а другая еще думает о том, какие шаги в этом направлении предпринять,. - пояснила она. - В каждом случае решение принимается с учетом всех факторов». По ее словам, сейчас полностью готовы правила работы для санаториев («вопрос о необходимости разных справок сейчас обсуждается»), появились и правила для гостиниц.

«Однако вопросы по соблюдению баланса между безопасностью клиентов и возможностью ведения полноценного бизнеса все еще остаются». - сообщила она.

Кроме того, Елена Лысенкова поделилась и информацией относительно планов на открытие пляжей на российском Юге.

«Ожидается, что в ближайшие две недели все пляжи начнут работать: мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по ним, поскольку в этом случае особо важен вопрос контроля», - рассказала начальник управления Ростуризма.

Что касается гарантий получения необходимой медицинской помощи при путешествиях по России, она констатировала, что в настоящее время Ростуризм занимается сбором информации с той целью, чтобы оценить объемы туристических прибытий. А исходя из этого - и потенциальную потребность в медицинском оборудовании, персонале и койко-местах.

«Мы хотим быть уверенными в том, что туристы в путешествиях по стране повсеместно получат базовую медицинскую помощь, - подчеркнула она. - И не секрет, что в некоторых регионах страны есть опасения, что там не смогут справиться с большим турпотоком». По ее словам, в этом случае, с учетом ситуации и безусловных мер по соблюдению безопасных условий пребывания гостей, будут предприниматься и шаги по ограничению количества туристов.

/TOURBUS.RU