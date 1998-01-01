АNEX Tour полетит в Южную Сибирь

«Как только началась пандемия, пришло понимание того, что надо развивать внутренний рынок и что это могут быть некурортные направления, - заявила в рамках онлайн-конференции «Знай наше» 3 июня заместитель генерального директора ANEX Tour Россия Яна Муромова. - Встреч по этому поводу было много и казалось, что мы тут же запустим массу направлений. И хотя реальность оказалась более жесткой, этот регион будет только началом».

По ее словам, полетная программа в Хакасию стартует с 19 июля — рейс емкостью в 235 кресел пока будет выполняться еженедельно. «Однако в том случае, если появится необходимость увеличить провозную емкость, мы можем добавить еще один рейс», - сообщила она.

Что касается предлагаемых вариантов отдыха, их очень много: стоимость недельного тура на двоих в Хакасию начинается от 69 тыс. рублей, однако оператор уже предлагает и 10 вариантов экскурсионных туров (от 89 тыс. на двоих) и более 20 однодневных экскурсий.

Как считает эксперт, регион, обладающий великолепной природой и очень широкими возможностями для экстремального, активного и эко-туризма, вполне годится и для семейного отдыха. «Верю в то, что он подходит и для этого направления туризма, - говорит Яна Муромова. - А еще перед нами стоит задача доказать, что оператор в регионах как раз и нужен для того, чтобы сделать отдых внутри России по-настоящему доступным и отвечающим необходимому качеству услуг».

По ее словам, программа в Хакасию «будет проверкой на прочность». Но при этом она убеждена, что «в такие регионы можно и нужно ставить чартерные программы и направлять туда организованный массовый турпоток».

Что касается приема, то министр экономического развития республики Хакасия Николай Евдокимов уверен в том, что «Экскурсионный потенциал региона практически неисчерпаем». Однако и помимо него регион способен предложить массу вариантов отдыха. «Мы готовы принимать туриста и удовлетворять самые разнообразные его запросы. И даже капризы…» - заявил он.

«Сейчас можно говорить о том, что наши совместные усилия увенчались успехом — появился реальный туристический продукт, который впервые будет активно

реализовываться на федеральном уровне с помощью крупного оператора, - подчеркнул он. - Нам есть чем порадовать и даже удивить туриста — мы сможем подобрать туры на любой вкус и кошелек».

При этом министр выразил надежду на то, что программа постепенно станет круглогодичной и «первый блин не окажется комом». «Мы готовы и дальше вкладываться в туристическую инфраструктуру для того, чтобы обеспечить туристам все нужные условия», – сообщил Николай Евдокимов.

При этом он подчеркнул, что особое внимание уделяется и будет уделяться не только крупным объектам, но и таким «мелочам», как оборудованные места для стоянки туристических автобусов и санитарные остановки.

/TOURBUS.RU