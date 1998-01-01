Италия с сегодняшнего дня открывает границы для туристов

«Двери открываются» для туристов из Евросоюза и еще нескольких стран, включая Великобританию

В Италии со среды открывают границы для туристов из стран Европы и возобновляют передвижение между регионами, сообщила сегодня итальянская редакция издания The Local.

По данным издания, власти страны отменили правило на соблюдение двухнедельного карантина по приезде в Италию для стран Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны — Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Отмечается, что туристы их этих стран не столкнутся с какими-либо ограничениями при въезде в Италию, однако они могут быть помещены на карантин при возвращении в домой, если это предусматривают правила той или иной страны.

Как сообщают европейские СМИ, международные авиаперелеты возобновятся в Милане, Риме и Неаполе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что, возобновляя международный туризм страна сталкивается с осознанным риском всплеска случаев заражения коронавирусом, - сообщает «Интерфакс»

"Мы сталкиваемся с обдуманным риском, осознавая, что кривая заражений может вновь пойти вверх, — заявил г-н Конте в эфире итальянского телевидения. — Нам нужно принять этот факт, в противном случае мы никогда не сможем начать все заново".

Италия формально не закрывала свои границы — покидать и возвращаться в страну разрешалось по работе или причинам медицинского характера. Прибывшие в страну помещались на 14-дневный карантин. Передвижения между регионами также разрешались в случае наличия неотложных причин.

Как сообщает The Local, внешние границы ЕС закрыты по крайней мере до 15 июня.

В последние недели в Италии стремительно падают как темпы распространения заболевания, так и число умирающих от него людей.

Как сообщают СМИ, Италия является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. По состоянию на 3 июня в стране выявлено более 233 тыс. заразившихся коронавирусом, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превышает отметку в 33 тыс. При этом более 160 тыс. заболевших выздоровели.

/TOURBUS.RU