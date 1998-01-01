Новости Самолеты из России должны снова полететь за рубеж осенью Ведущие эксперты туристического и авиационного рынков прогнозируют сроки восстановления международного авиасообщения

Россия частично может возобновить международное авиасообщение с некоторыми странами уже в третьем квартале 2020 года, но это решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации как внутри страны, так и за рубежом, сообщил сегодня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. "Нас очень волнует ситуация с перспективами открытия международных путешествий. И мы с АТОР проводим консультации по этому вопросу с Минэкономразвития и Ростуризмом. И в ситуации, когда постепенно начинают открываться границы, понятно, что все еще действуют и актуальны рекомендации Ростуризма от 19 марта. Но по мере открытия границ, по мере исправления ситуации с эпидемией, туризм будет поэтапно восстанавливаться", — заявил он входе онлайн-конференции, - сообщает «Интерфакс». По словам г-на Горина, неопределенность с возобновлением рейсов мешает туроператорам. "По оценкам коллег из авиационной отрасли, они ожидают поэтапное, постепенное, может не по всем странам, восстановление международного сообщения в третьем квартале. Когда это точно будет – июль, август или сентябрь – не понятно. И эта неопределенность, конечно, очень мешает планированию деятельности туроператорских компаний", — добавил он. Эксперт добавил, что возлавляемый им холдинг "ВИП Сервис" оценил падение продаж авиабилетов в апреле на 97%. "В мае мы видим продажи авиабилетов на уровне 12% от обычного, а если говорить об июне, то он будет увеличиваться до 25-30%. Сезон – сложный и беспрецедентный. Самолеты летают с загрузкой 30-35% и, наверное, с учетом такого низкого спроса загрузка не будет больше 50% в ближайшие месяцы", — добавил он. В свою очередь гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов считает, что международные рейсы возобновятся в августе-сентябре, по его мнению, они будут восстанавливаться поэтапно. "Все будет происходить поэтапно: сначала откроются российские регионы, затем СНГ, а потом, в августе-сентябре, и зарубежные полеты. Они тоже будут открываться поэтапно, не все сразу", — заявил он вчера в интервью РБК. По словам г-на Скуратова, нужно скорее восстанавливать авиасообщение хотя бы внутри России."Экономику и покупательную способность населения нужно поднимать – для этого нужно дать возможность передвигаться по стране. Я поддерживаю предложение "Аэрофлота" по открытию регионов, это надо форсировать", — отметил он. Эксперт также сообщил, что авиакомпания ожидает по итогам 2020 года потерю выручки порядка 30 млрд рублей и существенного сокращения пассажиропотока, но к середине лета 2021 года рассчитывает восстановиться до уровня 2019 года. Открытия российских границ и запуска выездного туризма вряд ли стоит ожидать раньше сентября, считает в свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны у нас есть иностранные партнеры, которые говорят "приезжайте". А с другой стороны есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия", — заявила она на минувшей неделе во время эфира в Instagram с ведущей Первого канала Светланой Зейналовой. /TOURBUS.RU

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