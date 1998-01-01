Остров Пхукет вновь открыт для туристов

Как сообщили сегодня нашему порталу в Туристическом управлении Таиланда, на этой неделе остров Пхукет вновь открылся для туристов, а отели и туристические организации постепенно возобновляют свою деятельность после двухмесячного перерыва.

Открытие острова стало возможным после введения третьего этапа и снятия некоторых ограничительных мер. Сейчас количество случаев коронавирусной инфекции в Таиланде с каждым днем сокращается. Всего на данный момент в Королевстве зафиксировано 3084 случаев, из них уже 2968 человек полностью выздоровели.

На Пхукете не только возобновили работу предприятия и общественные пространства, но и стали открыты все водные и сухопутные границы с островом, которые были закрыты с 29 марта 2020 года.

Все путешественники, въезжающие на Пхукет через контрольно-пропускной пункт Tha Chat Chai из Пхангнга, обязаны соблюдать технику безопасности и санитарно-эпидемиологические правила, установленные местными властями в соответствии с моделью «Пхукет Смарт КПП». Это позволит сотрудникам пограничной службы эффективно предотвращать распространение COVID-19.

Те, кто планирует воспользоваться межпровинциальным водным сообщением, также обязаны соблюдать все меры безопасности и охраны здоровья. Международные порты остаются закрытыми для всех судов, за исключением грузовых кораблей, перевозящих предметы первой необходимости.

Международный аэропорт Пхукета пока также остается закрытым.

Тем временем, власти Пхукета разрешили с 1 июня открыть все отели и гостиницы, общественно-рекреационные зоны, а также туристические компании, включая сервисы бронирования и транспортные компании, которые имеют разрешение на оказание услуг, - отметили в Управлении туризма.

/TOURBUS.RU