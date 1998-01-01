Туризм в Петербурге откладывается на неопределенный срок?

Во время проведения организованного «РБК Петербург» круглого стола с участием представителей петербургского Роспотребнадзора и бизнеса, главный государственный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова заявила о том, что город на Неве «пока категорически не готов к снятию ограничений», - сообщает наш корреспондент в Петербурге.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу без обиняков заявила, что «следующий пакет снятия ограничений, который будет объявлен перед 14 июня, не будет касаться ни ресторанов, ни парков, ни торговых центров». Более того: говоря о развитии ситуации, Наталья Башкетова сообщила о том, что «в этом году, думаю, туристического сезона в Петербурге не будет».

Объясняет она свою позицию просто: пока Петербург не соответствуют тем критериям, которые установлены федеральным Роспотребнадзором даже для первого этапа снятия ограничительных мер. Причем пример Москвы она считает неподходящим, поскольку «они уже вышли на плато с тенденцией снижения заболеваемости и поэтому начали третий этап снятия ограничений, а мы еще только подходим к первому».

«Тенденция снижения заболеваемости у нас пока не просматривается». - полагает Наталья Башкетова.

Похоже, что такого же мнения придерживается и губернатор Петербурга Александр Беглов. На днях он сообщил, что город ещё не достиг плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией и, несмотря на то, что ситуация под контролем, число заболевших превышает количество выздоровевших. «До тех пор, пока будет сохраняться такая тенденция, нет оснований для значительной отмены ограничений», - пояснил глава Северной столицы.

Стоит напомнить, что, в отличие от Москвы, в Петербурге объявлено только о первом этапе снятия коронавирусных ограничений, которые практически не затрагивают сферу туризма и гостеприимства. И похоже, ждать перемен придется больше двух недель. Да и в июле, последнем месяце «белых» ночей, ситуация вряд ли туристов порадует: музеи и парки закрыты, концертов нет, развлекаться негде.

Оценивая высказывания представителя Роспотребнадзора, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова уже заявила о том, что «сейчас позиция санитарных врачей — дуть на воду. Если, к примеру, сравнить рекомендации Роспотребнадзора для гостиниц и поездов дальнего следования, то выяснится — вторые значительно мягче несмотря на то, что в поездах люди могут ехать вместе в одном купе несколько суток.

Происходящее в конце концов приведет к тому, что турпоток, который кормит Петербург, не восстановится еще долго».

Примерно в том же ключе рассуждает и ресторатор Леонид Гарбар. «Чиновники вошли во вкус ограничений», - полагает он. И при таком развитии сценария выход из этого режима для сферы гостеприимства Петербурга, по его оценке, можно ожидать, в лучшем случае, в конце июля или в августе. Если учесть, что уже в сентябре «высокий» сезон в городе на Неве фактически завершается, его итоги на въездном, к примеру, рынке туризма почти наверняка окажутся провальными.

Однако пока реальный срок «открытия» туризма в Петербурге остается под большим вопросом: сейчас могут принимать клиентов только санатории с медицинской лицензией. А гостиницы и рады бы (в принципе, их работу в Петербурге никто не запрещал), однако, кроме тонкой «струйки» желающих самоизолироваться или редких командированных, селить в многочисленные номера питерских гостиниц пока некого.

/TOURBUS.RU