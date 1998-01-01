Тунис открывает отели и готовится открыть границы

Представитель Тунисского национального офиса по туризму Нежи Гуидер рассказал нам о мерах по возвращению в страну иностранных гостей

Представитель Тунисского национального офиса по туризму г-н Нежи Гуидер сообщил нашему порталу, что "в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране правительство Туниса приняло решение об открытии морских, сухопутных и воздушных границ с 27 июня 2020 года".

Уже 4 июня в стране заработают отели, кафе и рестораны с соблюдением санитарного протокола Ready & Safe. Максимальная вместимость отелей, ресторанов и транспортных средств для перевозки туристов составит 50%.

"Перед входом в отель у туристов полностью продезинфицируют багаж, а также измерят температуру – если она 38 градусов и выше, в отель не допустят. В лифте могут одновременно находиться до двух человек. В ресторанах минимальное расстояние между столами должно быть 2,5 метра, самообслуживание рекомендовано заменить на "а-ля карт", — сообщили глава турофиса.

Ранее Нежи Гуидер в рамках онлайн-марафона "Вокруг света за 180 минут", организованного туроператором Coral Travel, отметил: "Наша цель – гарантировать безопасность туристов во время отдыха. Конечно, восстановление отрасли начнется с внутреннего туризма. Потом поедут туристы из соседних стран, затем – из всех остальных. Погода сейчас прекрасная, температура около 25 градусов. Море великолепное, сезон купания уже начался.

Мы знаем, что россияне устали от самоизоляции и ждут открытия границ. Мы тоже ждем россиян",

Г-н Гуидер также отметил, что туризм – катализатор экономики Туниса, он обеспечивает 14% ВВП и 400 тыс. прямых и косвенных рабочих мест. На поддержку отрасли в Тунисе было выделено около $180 млн, эти деньги идут на выплаты зарплат, помощь гостиницам, турагентствам и другим туробъектам.

Отметим, что за за весь период пандемии в Тунисе зарегистрировано лишь 1084 зараженных коронавирусом, 964 выздоровевших и 48 смертей.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них – 635 тыс. россиян, на 5% больше, чем годом ранее.

Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое – по длительности пребывания.

/TOURBUS.RU