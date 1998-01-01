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Министерство экономического развития может «потерять» Ростуризм

Уже в четверг может быть подписано распоряжение о переходе Ростуризма из ведения Минэкономразвития в непосредственное подчинение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) могут передать из подчинения министерства экономического развития в прямое подчинение вице-премьеру правительства Дмитрию Чернышенко (на фото), который курирует туризм, сообщили сегодня порталу "Интерфакс" со ссылкой сразу на три независимых источника в отрасли.

"В четверг, 4 июня, может быть подписано распоряжение о переходе Федерального агентства по туризму из ведения Минэкономразвития в непосредственное подчинение вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко, курирующему туристическую отрасль", — сказал один из источников.

По его сведениям, это решение связано с общенациональным планом восстановления экономики после пандемии коронавируса: Ростуризм будет отвечать за реализацию внесенных в него мер в сфере туризма.

Еще один источник сообщил, что вопрос ставят и Минэкономразвития, и Ростуризм, он обсуждался в правительстве и решение может быть оформлено в ближайшее время.

В министерстве экономического развития сообщили, что не комментируют информацию.

Как напоминает информагентство, Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018 года.

Тогда же экономическому ведомству были переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь курирует в правительстве вопросы, касающиеся госполитики в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями.

/TOURBUS.RU