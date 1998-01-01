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02 июня
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга возглавил Сергей Корнеев
К руководству туристической отраслью Северной столицы пришел профессионал туризма и опытный управленец
С сегодняшнего дня главой Комитета по развитию туризма Петербурга назначен Сергей Корнеев: на этом посту до недавнего времени занимавший должность заместителя главы Ростуризма петербуржец сменил Евгения Панкевича, возглавлявшего профильный комитет Смольного почти два года, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
Стоит напомнить: Сергей Корнеев длительное время возглавлял Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) и именно при нем было «пробит» знаковый 72-часовой безвизовый режим въезда для прибывающих на круизных судах и паромах иностранцев.
Однако в начале 2010-х он из Петербурга «пошел наверх»: участвовал в подготовке сочинской Олимпиады (В частности работал заместителем генерального директора АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр»), а затем был назначен директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ и советником министра культуры. И уже в 2014-м занял пост заместителя руководителя Ростуризма. Более того: за это время, когда под очередным его туристическим шефом качалось кресло, эксперты не раз прочили его в руководители Ростуризма. Однако возглавить ведомство ему так и не довелось.
По всей вероятности, на его возвращение в Петербург повлияли два фактора. С одной стороны, Ростуризм возглавила молодая и перспективная Зарина Догузова. С другой – в конце 2019-го в Петербурге сменился куратор туризма (вместо вице-губернатора Олега Маркова за это направление стал отвечать тоже побывавший в Москве новый вице-губернатор Максим Соколов.
И хотя после подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения об освобождении Сергея Корнеева от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму «в связи с переходом на другую работу» ходили слухи о его быстром переходе в Россострудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), он так и не состоялся.
По словам нынешней главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, «с большой вероятностью новым главой нашего ведомства будет назначен депутат Государственной думы Евгений Примаков».
При этом глава Ростуризма Зарина Догузова по поводу назначения г-на Корнеева уже заявила: «В Ростуризме мы вместе работали над рядом инициатив по продвижению образа России в мире, развитию основных видов туризма нашей страны, программ межрегионального взаимодействия, культурно-познавательных и круизных маршрутов и многим другим. Уверена, все это мы сможем и дальше вместе реализовать в России и в Санкт-Петербурге – поистине прекрасном городе, который является туристической дестинацией мирового масштаба, гордостью страны и одним из главных туристских магнитов для наших граждан и гостей из всех стран», - заявила
Зарина Догузова пожелала Сергею Корнееву больших успехов на новом месте работы и выразила уверенность, что сотрудничество Ростуризма и туристической администрации Санкт-Петербурга станет еще эффективнее.
«В ближайшее время мы начнем формировать большую межрегиональную экспертную команду Ростуризма, в этой работе Сергею Корнееву, который остается также моим советником на общественных началах, отведена важная роль», - заключила руководитель Ростуризма.
Как отмечает в свою очередь генеральный директор медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников, - «Очень правильное назначение - вновь у «руля» петербургского туризма настоящий профессионал. Ведь у Сергея Корнеева почти тридцатилетний опыт работы в туризме.
Его отличают глубокое понимание российского туристического бизнеса, родного туристического рынка С.-Петербурга, знание международного опыта продвижения дестинаций. А также дух новаторства, которое он всегда проявлял, работая на руководящих должностях в Минкульте, и в Ростуризме».
Действительно, считают профессионалы туризма Северной столицы, у Сергея Корнеева очень большой опыт в организации крупных международных мероприятий, развития различных видов туризма, программ межрегионального взаимодействия и брендовых маршрутов. Как уже написали в одном из профессиональных сообществ в сети Facebook, «Мы знаем его много лет – он настоящий профессионал и хорошо разбирается в проблемах туризма».
При этом петербургские эксперты отмечают, что каким бы ни был квалифицированным новый глава профильного комитета Смольного, он, к сожалению, пока что все равно мало что решает— Комитет по туризму на сегодня - с одним из самых маленьких бюджетов и влиянием не может похвастать.
В то же время все надеются на заметные изменения к лучшему после того, как опытный профессионал стал руководить петербургским туризмом в нынешней сложной ситуации.
/TOURBUS.RU
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