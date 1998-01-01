В городе на Неве судят очередную мошенницу в сфере туризма

Уже в этом году в Петербурге были осуждены полдесятка аферистов, обманывавших туристов с помощью заманчивых предложений

Прокуратура Адмиралтейского района города на Неве утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы города, которая обвиняется в совершении преступления по «традиционной» для сферы туризма ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщает наш петербургский корреспондент.

Однако в этот раз речь идет не о делах давно минувших дней, а о совсем недавнем времени. По версии следствия, в ноябре 2019 года женщина, действуя от имени ООО «Тревел Сити», ввела в заблуждение семью потерпевшего, убедив его жену забронировать тур в Таиланд на Пхукет продолжительностью в 20 дней.

«Обвиняемая создала видимость о взаимодействии с туроператором и сообщила семье недостоверную информацию о том, что подобрала для отдыха дорогостоящий пятизвездочный отель? - констатирует прокуратура. - Однако злоумышленница заведомо не намеревалась оказывать услугу: после того, как семья прилетела на отдых, выяснилось, что количество дней, забронированных в отеле, гораздо меньше, чем обещала им обвиняемая, а сумма, которую заплатил потерпевший, не соответствует реальной стоимости такого отдыха». В результате преступных действий злоумышленницы потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.

В этом деле есть и еще одна «изюминка». Как выяснилось, женщина уже осуждена за совершение аналогичного преступления в другом районе города, а в ее отношении возбуждено и еще одно уголовное дело. Причем разнообразием привычки преступницы не отличаются — оно квалифицируется по тем же статьям УК, что уже дошедшее до суда преступление. Однако похоже, что в этот раз ей придется отправиться за решетку - дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

«Увы, но судебная практика показывает, что в большинстве случаев, даже когда вину удается полностью доказать, мошенницы отделываются легким испугом в виде 1-3 лет лишения свободы условно, - отмечает юрист Сергей Семенов. - Что и позволяет им продолжать заниматься обманом туристов. Благо желающих заплатить поменьше становится все больше — преступницы зачастую пользуются стремлением людей сэкономить, а на деле банально присваивают полученные деньги».

Уже в этом году в Петербурге были осуждены не менее пяти мошенников, так или иначе обманывавших туристов с помощью заманчивых предложений. При этом за последние 5 лет известен только один случай, когда за подобные «художества» преступница получила реальный срок — в остальных дело, как правило, завершалось «условкой» даже тогда, когда материальный ущерб потерпевшим так и не был возмещен.

/TOURBUS.RU