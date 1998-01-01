Вена возвращается к «нормальной жизни»

Столица Австрии, как и вся альпийская страна, выходит из карантинных ограничений и готовится к приему иностранных туристов

Мэр Вены Михаэль Людвиг вместе с владелицей аттракциона Норой Ламак в пятницу запустили Венское колесо обозрения Wiener Riesenrad, что стало для города символом выхода из ограничений и возвращения к нормальной жизни, сообщили в пресс-службе Совета по туризму австрийской столицы, на которую ссылается «Интерфакс-Туризм».

«Колесо обозрения Wiener Riesenrad, символ Вены и туризма, столь важного для города, постоянно вращалось с конца Второй мировой войны, но из-за коронавируса было вынуждено остановиться в середине марта впервые за 75 лет.

И вот, наконец, время пришло: в пятницу, 29 мая 2020 года, ровно в полдень Нора Ламак, чья семья управляла колесом обозрения в течение нескольких поколений, и мэр Вены Михаэль Людвиг нажали кнопку включения колеса и, таким образом, запустили символ Вены спустя 75 дней после его остановки», — рассказали в Венском совете по туризму.

В Совете также сообщили, что в пятницу открываются гостиницы и развлекательные объекты. При этом магазины, кафе и музеи открылись уже несколько дней назад.

«Если колесо больше не крутится, то и жизнь останавливается. Поэтому для меня и моей семьи сегодняшний день – это важный эмоциональный момент. То, что сегодня колесо снова начинает вращаться, дает надежду – не только мне, но и всей Австрии, и всем тем, кому пришлось тяжело в последние месяцы», — отметила на церемонии запуска Нора Ламак.

Директор Венского совета по туризму Норберт Кеттнер считает, что колесо обозрения олицетворяет возобновление жизни в Вене как ни один другой символ города.

«То, что оно снова вращается, вселяет надежду! Мы очень рады возможности опять приветствовать в Вене гостей из Австрии, а вскоре – и из других стран, и уверены, что Вене есть что предложить туристам и сегодня, в условиях соблюдения всех необходимых мер безопасности», — сказал он.

Напомним, что Австрия одной из первых в мире, еще в середине апреля, начала выход из ограничений, связанных с пандемией коронавируса, так как число заболевших здесь оказалось сравнительно низким. На конец мая всего вирус был подтвержден у 16,5 тыс. человек, умерли 668 австрийцев.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца сообщало, что Австрия готовится к летнему туристическому сезону, и в первую очередь начнет принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

По его словам, граждане стран, где обстановка с COVID-19 стабилизировалась, могут рассчитывать на летние каникулы в Австрии с "максимальным уровнем безопасности и удовольствия".

В рамках соглашения Австрии с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией границы между этими государствами будут полностью открыты в июне. Курц заявил, что оптимистично настроен относительно того, что "подобные договоренности в ближайшие недели будут достигнуты с восточными соседями Австрии".

Также он заявил, что Вена начала переговоры с авиакомпанией Lufthansa, которая владеет австрийским авиаперевозчиком Austrian Airlines, о рейсах во время туристического сезона. Однако, предупредил Курц, меры социального дистанцирования будут оставаться в силе в Австрии на протяжении еще некоторого времени, а сотрудники отелей будут регулярно сдавать тест на COVID-19.

"Нам нужно убедиться, что уровень заражений остается низким. Чем меньше число заражений, тем больше людей приедет", — отметил канцлер.

/TOURBUS.RU