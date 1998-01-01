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01 июня
Россияне начали снова искать туры
Специалисты онлайн-сервиса Travelata сравнили результаты поиска и предварительных заявок на турпакеты, сделанных в минувшем и нынешнем мае
С началом лета туристы, туроператоры и отельеры надеются на постепенное открытие курортов. Несмотря на то, что полной ясности пока нет, туристы уже начинают подбирать туры, а некоторые отдыхающие — даже бронировать. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru сравнили результаты поиска и предварительных заявок на турпакеты, сделанных в мае 2020 года, с маем 2019 года, - сообщили нашему порталу в компании.
Выяснилось, что сейчас наши туристы мечтают, прежде всего, о Турции. Это направление является лидирующим в поисках, несмотря на то, что дата открытия границ пока неизвестна. На втором месте — Россия. Туры на отечественные курорты подбирают те туристы, которые хотят отдохнуть как можно раньше — они понимают, что на родные берега полететь удастся быстрее, чем заграницу.
Предпочтения по направлениям у организованных российских туристов, подбиравших туры в мае 2020 года:
Турция — 43%
Россия — 28%
Таиланд — 8%
Тунис — 5%
Греция — 4%
Кипр — 4%
Доминикана — 3%
Испания — 2%
Черногория — 2%
Болгария — 1%
В прошлом мае, когда ограничений не было, Турция также была лидером среди предпочтений туристов. Однако Россия была только на четвертом месте, разделяя его с Тунисом.
Самые значительные изменения отразились в результатах поиска по глубине бронирования. Некоторые оптимисты рассматривали варианты поездок на май, но многие понимали, что это несбыточные мечты. Наиболее вероятным вариантом для отпуска россиянам представляется август: каждый четвертый результат поиска приходится именно на этот месяц.
На втором месте по популярности июль, на третьем — сентябрь. И сравнительно большой оказалась доля туристов, подбирающих туры уже на следующий год.
Предпочтения по месяцу отдыха у организованных российских туристов, подбиравших туры в мае 2020 года:
май — 9%
июнь — 13%
июль — 19%
август — 26%
сентябрь — 14%
октябрь — 10%
ноябрь — 4%
декабрь — 2%
следующий год — 3%
Год назад россияне приобретали туры в последний момент, и поэтому почти половина заявок была сделана на май месяц. Затем по популярности следовал июнь, потом — июнь и август. Туры с вылетом в следующем году искали только 0,5% отдыхающих.
Средний чек по турам, которые искали россияне в мае этого года, составил 103 тыс. руб. Год назад он составлял 85 тыс. руб. Разница обусловлена, прежде всего, изменением курса рубля.
Неизменным осталось желание туристов отдохнуть в отелях с системой «все включено» — такие туры в 2020 году искали 76% туристов против 74% в 2019 году.
«Уже сейчас мы видим положительную динамику и надеемся, что во второй половине лета туристические потоки будут восстанавливаться более активно, особенно на внутрироссийских направлениях. Средний чек, по данным нашей системы, вырос из-за снижения курса рубля, а также из-за того, что туристы не искали короткодневные туры на майские праздники, — говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса Travelata.ru.
- Спрос перераспределился в сторону России. Многие туристы понимают, что в Краснодарский край получится улететь быстрее, чем в Турцию. Глубина бронирования существенно выросла: в отличие от 2019 года есть уже видимый объем спроса на сезон 2021 года, в прошлом мае ничего подобного не было».
/TOURBUS.RU
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