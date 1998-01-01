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01 июня
Россияне начали снова искать туры

Специалисты онлайн-сервиса Travelata сравнили результаты поиска и предварительных заявок на турпакеты, сделанных в минувшем и нынешнем мае


С началом лета туристы, туроператоры и отельеры надеются на постепенное открытие курортов. Несмотря на то, что полной ясности пока нет, туристы уже начинают подбирать туры, а некоторые отдыхающие — даже бронировать. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru сравнили результаты поиска и предварительных заявок на турпакеты, сделанных в мае 2020 года, с маем 2019 года, - сообщили  нашему порталу в компании.

 

Выяснилось, что сейчас наши туристы мечтают, прежде всего, о Турции. Это направление является лидирующим в поисках, несмотря на то, что дата открытия границ пока неизвестна. На втором месте — Россия. Туры на отечественные курорты подбирают те туристы, которые хотят отдохнуть как можно раньше — они понимают, что на родные берега полететь удастся быстрее, чем заграницу.

 

Предпочтения по направлениям у организованных российских туристов, подбиравших туры в мае 2020 года:

Турция — 43%

Россия — 28%

Таиланд — 8%

Тунис — 5%

Греция — 4%

Кипр — 4%

Доминикана — 3%

Испания — 2%

Черногория  — 2%

Болгария  — 1%

 

В прошлом мае, когда ограничений не было, Турция также была лидером среди предпочтений туристов. Однако Россия была только на четвертом месте, разделяя его с Тунисом. 

  

Самые значительные изменения отразились в результатах поиска по глубине бронирования. Некоторые оптимисты рассматривали варианты поездок на май, но многие понимали, что это несбыточные мечты. Наиболее вероятным вариантом для отпуска россиянам представляется август: каждый четвертый результат поиска приходится именно на этот месяц.

На втором месте по популярности июль, на третьем — сентябрь. И сравнительно большой оказалась доля туристов, подбирающих туры уже на следующий год. 

 

Предпочтения по месяцу отдыха у организованных российских туристов, подбиравших туры в мае 2020 года:

май — 9%

июнь — 13%

июль — 19%

август — 26%

сентябрь — 14%

октябрь — 10%

ноябрь — 4%

декабрь — 2%

следующий год — 3%

 

Год назад россияне приобретали туры в последний момент, и поэтому почти половина заявок была сделана на май месяц. Затем по популярности следовал июнь, потом — июнь и август. Туры с вылетом в следующем году искали только 0,5% отдыхающих. 

 

Средний чек по турам, которые искали россияне в мае этого года, составил 103 тыс. руб. Год назад он составлял 85 тыс. руб. Разница обусловлена, прежде всего, изменением курса рубля.

Неизменным осталось желание туристов отдохнуть в отелях с системой «все включено» — такие туры в 2020 году искали 76% туристов против 74% в 2019 году.

 

«Уже сейчас мы видим положительную динамику и надеемся, что во второй половине лета туристические потоки будут восстанавливаться более активно, особенно на внутрироссийских направлениях. Средний чек, по данным нашей системы, вырос из-за снижения курса рубля, а также из-за того, что туристы не искали короткодневные туры на майские праздники, — говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса Travelata.ru.

- Спрос перераспределился в сторону России. Многие туристы понимают, что в Краснодарский край получится улететь быстрее, чем в Турцию. Глубина бронирования существенно выросла: в отличие от 2019 года есть уже видимый объем спроса на сезон 2021 года, в прошлом мае ничего подобного не было».

 

/TOURBUS.RU

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