Новости Россияне начали снова искать туры Специалисты онлайн-сервиса Travelata сравнили результаты поиска и предварительных заявок на турпакеты, сделанных в минувшем и нынешнем мае

С началом лета туристы, туроператоры и отельеры надеются на постепенное открытие курортов. Несмотря на то, что полной ясности пока нет, туристы уже начинают подбирать туры, а некоторые отдыхающие — даже бронировать. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru сравнили результаты поиска и предварительных заявок на турпакеты, сделанных в мае 2020 года, с маем 2019 года, - сообщили нашему порталу в компании. Выяснилось, что сейчас наши туристы мечтают, прежде всего, о Турции. Это направление является лидирующим в поисках, несмотря на то, что дата открытия границ пока неизвестна. На втором месте — Россия. Туры на отечественные курорты подбирают те туристы, которые хотят отдохнуть как можно раньше — они понимают, что на родные берега полететь удастся быстрее, чем заграницу. Предпочтения по направлениям у организованных российских туристов, подбиравших туры в мае 2020 года: Турция — 43% Россия — 28% Таиланд — 8% Тунис — 5% Греция — 4% Кипр — 4% Доминикана — 3% Испания — 2% Черногория — 2% Болгария — 1% В прошлом мае, когда ограничений не было, Турция также была лидером среди предпочтений туристов. Однако Россия была только на четвертом месте, разделяя его с Тунисом. Самые значительные изменения отразились в результатах поиска по глубине бронирования. Некоторые оптимисты рассматривали варианты поездок на май, но многие понимали, что это несбыточные мечты. Наиболее вероятным вариантом для отпуска россиянам представляется август: каждый четвертый результат поиска приходится именно на этот месяц. На втором месте по популярности июль, на третьем — сентябрь. И сравнительно большой оказалась доля туристов, подбирающих туры уже на следующий год. Предпочтения по месяцу отдыха у организованных российских туристов, подбиравших туры в мае 2020 года: май — 9% июнь — 13% июль — 19% август — 26% сентябрь — 14% октябрь — 10% ноябрь — 4% декабрь — 2% следующий год — 3% Год назад россияне приобретали туры в последний момент, и поэтому почти половина заявок была сделана на май месяц. Затем по популярности следовал июнь, потом — июнь и август. Туры с вылетом в следующем году искали только 0,5% отдыхающих. Средний чек по турам, которые искали россияне в мае этого года, составил 103 тыс. руб. Год назад он составлял 85 тыс. руб. Разница обусловлена, прежде всего, изменением курса рубля. Неизменным осталось желание туристов отдохнуть в отелях с системой «все включено» — такие туры в 2020 году искали 76% туристов против 74% в 2019 году. «Уже сейчас мы видим положительную динамику и надеемся, что во второй половине лета туристические потоки будут восстанавливаться более активно, особенно на внутрироссийских направлениях. Средний чек, по данным нашей системы, вырос из-за снижения курса рубля, а также из-за того, что туристы не искали короткодневные туры на майские праздники, — говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса Travelata.ru. - Спрос перераспределился в сторону России. Многие туристы понимают, что в Краснодарский край получится улететь быстрее, чем в Турцию. Глубина бронирования существенно выросла: в отличие от 2019 года есть уже видимый объем спроса на сезон 2021 года, в прошлом мае ничего подобного не было». /TOURBUS.RU

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