Новости Франция готовится восстановить авиасообщение и открыть границы Стали известны подробности вступающего в силу завтра второго этапа снятия карантина во Франции

Премьер-министр Франции Эдуар Филип представил проект мер, который вступит в силу на второй фазе снятия карантина во Франции 2 июня. Третий этап намечен на 22 июня, - сообщили нашему порталу в российском представительстве Управления по туризму Франции «Ату Франс». Сообщается, что, благодаря тому, что эпидемиологическая ситуация во Франции значительно улучшилась, страна смогла практически полностью перейти в «зеленый» статус. Исключением стали регион Иль-де-Франс, а также Майотта и Гвиана, который пока находятся на «оранжевом» уровне. В этих регионах процесс снятия карантинных мер будет протекать медленнее в течение следующих трех недель. Со 2 июня снимается ограничение на перемещение граждан более чем на 100 км от дома. Теперь снова можно перемещаться по всей территории Франции, включая заморские территории, без пропуска. Тем не менее, при перемещениях между континентальной Францией и ее Заморскими территориями необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Что касается авиасообщения, количество рейсов на летний период увеличится. Аэропорты Парижа объявили о возобновлении коммерческих пассажирских рейсов из аэропорта Орли с 26 июня (эти рейсы были отменены с 31 марта). Переход аэропорта в довирусный режим будет проходить плавно с учетом оптимизации всех инфраструктур. Аэропорт и авиакомпании принимают все меры предосторожности, включаю барьеры и сохранение дистанции между пассажирами в течение всех времени нахождения в аэропорту. Один из терминалов аэропорта с 26 июня будет оснащен теплокамерами для измерения температуры пассажиров. Премьер-министр также признал возможным открытие внутренних границ с Евросоюзом, шенгенской зоной и Великобританией с 15 июня. Это случится, если позволит эпидемиологическая ситуация без необходимости соблюдать двухнедельную изоляцию для пассажиров, прибывающих из европейских стран. Франция пойдет по принципу «взаимности» со странами, которые приняли решение оставить границы закрытыми для пассажиров из Франции или обязали их соблюдать двухнедельный карантин. Границы со странами, не входящими в Евросоюз, пока останутся закрытыми. Пока решение принято только для европейских стран. Бары, кафе и рестораны внутри «зеленой зоны» получили разрешение открыться при условии четкого соблюдения санитарных мер, озвученных премьер-министром, включая правило «одного метра между столами» и максимум 10 человек за одним столом. Персоналу необходимо носить маски постоянно, а посетителям – при перемещении по ресторану. В «оранжевых зонах» разрешено открыть только террасы. Кэмпинги, туристические деревни и другие типы коллективного размещения смогут начать работу со второго июня в зеленых зонах и с 22 июня в оранжевых зонах. Что касается отелей, будет также принят новый пакет санитарных мер, чтобы организовать безопасный прием постояльцев. Крупные музеи и памятники откроются на всей территории страны 2 июня. Носить маску станет обязательным условием. Тематические парки также откроются 2 июня в зеленых зонах и 22 июня в оранжевых зонах. Одновременно в парке смогут находиться до 5000 человек. Такая же ситуация по датам возобновления работы ждет театры и концертные площадки – открытие со 2 июня в зеленых зонах при условии четкого соблюдения дистанции, с 22 июня – в оранжевых зонах. Кинотеатры откроют 22 июня во всей Франции. Дискотеки и игровые залы пока будут закрыты до этой даты. Доступ в парки и сады по всей стране будет открыт 30 мая. Со 2 июня можно будет посещать пляжи, озера и водоемы. До 21 июня по-прежнему запрещено собираться группам более 10 человек. Спортивные мероприятия также отменены до этой даты. Фестивали и выставки с участием более 5000 человек запрещены до нового распоряжения. «Мы с нетерпением ждем 15 июня и подтверждения открытия внутренних границ с Евросоюзом. Профессионалы французского туризма вместе с правительством разработали перечень санитарных мер, чтобы обеспечить безопасность как работников туристической сферы, так и самих путешественников. Мы надеемся, что в скором времени и туристы из России, Украины и стран СНГ смогут снова насладиться французским искусством жить: выпить утреннюю чашечку кофе с круассаном на террасе, продегустировать с друзьями и семьей французские блюда и вина, прогуляться по горным деревушкам, заняться спортом в одном из наших парков, провести день на пляже. Рестораны, отели, исторические памятники и музеи ждут вас во Франции!» - говорит генеральный директор «Ату Франс» Каролин Лебуше. /TOURBUS.RU

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