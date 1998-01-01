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«Победа» возобновила полеты

В летнем расписании российского лоукостера - 83 направления, из которых почти 60% - региональные

В связи с началом отмены ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая и планирует до конца июля полностью восстановить летнее расписание, - сообщили нам в пресс-службе компании.

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил: «Мы существенно пересмотрели внутренние процедуры и правила для обеспечения полной безопасности. Здоровье и благополучие семей наших клиентов – основной приоритет компании. Фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Air) в самолетах «Победы» очищают воздух от мельчайших частиц с эффективностью 99,9%. Такой уровень очистки сопоставим с требованиями к операционным в самых современных госпиталях. Мы ввели дополнительные меры по дезинфекции салонов, а наши экипажи каждый день проходят тщательный медицинский контроль.

В нашем самолете куда безопаснее, чем в магазине или такси».

Всего в летнем расписании 83 направления, из которых почти 60% - региональные и обслуживаются без посадки в Москве. 17 маршрутов летней программы полетов – уникальные, по ним не летает ни одна другая авиакомпания.

К числу таких уникальных направлений относятся рейсы в Москву из Петрозаводска и Чебоксар; в Санкт-Петербург из Астрахани, Нижнекамска, Волгограда, Владикавказа, Кирова, Нальчика, Саратова и Чебоксар; в Анапу из Казани, Перми и Челябинска; в Сочи из Нижнекамска, Кирова, Саратова и Чебоксар.

Абсолютными новинками в летнем расписании «Победы» стали рейсы из Сочи в Калининград и Мурманск; из Санкт-Петербурга и Москвы в Ставрополь; из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, приостановка с 1 апреля рейсов "Победы" последовала за рекомендациями властей гражданам ограничить поездки на фоне пандемии COVID-19. В компании сообщали, что пауза в работе также является частью антикризисной программы, поскольку подразумевает сокращение операционных расходов.

В феврале, то есть до пандемии и связанных с ней ограничений полетов за рубеж, "Победа" сообщала, что сформировала летнее расписание из 81 российского и 23 международных направлений. В частности, компания планировала рейсы из Москвы в Тиват, Карловы Вары, Берлин, Жирону, Ларнаку и Пизу.

Между тем, сегодня «Интерфакс» также сообщил, что авиакомпания "Победа"до конца июля планирует вернуть к полетам все 30 самолетов Boeing-737.

Ранее сообщалось, что "Победа" с марта по август 2020 года не будет платить структуре Сбербанка SB Leasing Ireland Limited за лизинг десяти Boeing-737-800. Согласно сообщению, совет директоров «Аэрофлота» в мае одобрил сделку новации, по которой у "Победы" прекращаются "обязательства арендатора по уплате в пользу арендодателя арендной платы в отношении воздушных судов в период с марта 2020 года по август 2020 года".

Вместе с тем установлен фиксированный размер ежемесячной платы за каждый самолет, начиная с сентября 2020 года до окончания срока действия сделки. Плата составляет от $309,5 тыс. до $316,5 тыс.

/TOURBUS.RU