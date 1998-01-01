Новости Президент поручил выработать официальную позицию по летнему выезду за рубеж Значительная часть прошедшего в субботу заседания Совета безопасности была посвящена вопросам возможности выезда россиян и их возвращению на родину

Как сообщает «Интерфакс» в минувшую субботу президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности поручил ведомствам выработать позицию России в связи с решением ряда зарубежных стран, которые снимают ограничения в туристической сфере, введенные ранее из-за распространения коронавируса. "Многие страны, экономика которых зависит от туризма, сейчас практически полностью открываются, либо заявили о полном открытии. Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас", — сказал г-н Путин, выступая на совещании. Глава государства обратил внимание на то, что некоторые государства, которые сняли ограничения, введенные ранее из-за коронавируса, вновь к ним возвращаются. "В некоторых государствах, которые сняли уже вроде бы в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы это тоже видим, это происходит как раз на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению", — сказал президент. В этой связи г-н Путин обратил внимание на то, что не всех россиян удалось вывезти из зарубежных стран из-за ранее введенных ограничений. "Насколько я понимаю и по имеющейся у меня информации, мы еще не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией. И вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран мира", — отметил Путин. Президент, обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову, спросил о количестве россиян, которых необходимо вывезти из-за рубежа. Г-н Лавров напомнил, что с 18 марта вывезено порядка 240 тыс. россиян, согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти порядка 25 тысяч 200 человек. "Сейчас запланированы около десяти рейсов на ближайшие несколько дней", — сказал глава МИД. Решение о вывозе принимаются с учетом эпидемиологический обстановки, добавил Лавров. Ранее глава МИД РФ сообщал, что примерно половина из 60 тысяч оставивших данные о себе на портале Госуслуг россиян реально хотят вернуться в Россию. Остальные заполнили соответствующие формы, по его словам, "на всякий случай". Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о перспективах выездного и внутреннего туризма в этом летнем сезоне. Напомним, чтов конце минувшей недели глава Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что в настоящий момент никто не может назвать сроки возобновления международного туризма, так как туристов из России пока не готовы принимать за рубежом.ю «Как только мы получим конкретные даты от наших партнеров при условии получения соответствующих решений наших контролирующих органов, Роспотребнадзора, мы искусственно сдерживать поездки за рубеж наших граждан не собираемся . Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето», — заявила она на онлайн-встрече с депутатами Госдумы. Ранее на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин также высказался против поспешного открытия границ."Я прошу наших граждан не торопиться. В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", — отметил он. По его словам, "за несколько дней отдыха можно заплатить очень большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию". /TOURBUS.RU



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