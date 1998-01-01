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29 мая
Деловой туризм начинает медленное восстановление
Эксперты рассказали о кардинальных изменениях сферы бизнес-туризма на фоне карантинных ограничений
«Рост числа командировок в мае на 54% мы рассматриваем как первое свидетельство постепенного восстановления отрасли, - заявила, комментируя результаты рынка бизнес- поездок во время пандемии Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». - Прогнозируем, что в летние месяцы рост бизнес-активности в регионах продолжится», - сообщает наш специальный корреспондент.
Эксперты «Аэроклуба» выяснили, что в первые месяцы весны спрос на авиабилеты по России у деловых путешественников продолжил падать: если в марте, по сравнению с 2019 годом, спад составил 73%, то уже в апреле достиг 98%. А вот в мае на фоне ослабления карантинных мер в ряде регионов отмечен двукратный рост спроса на командировки: по сравнению с апрелем, он составил 54%. Правда, относительно мая 2019-го падение числа таких поездок составило 96%.
Что касается отраслей экономики, которые хоть как-то сохранили активность в сфере деловых поездок, к ним специалисты отнесли добывающую и обрабатывающую промышленность, а также энергетику: в мае их представители сохранили 9% от объемов командировок 2019 года.
У компаний, обеспечивающих эксплуатацию информационно-технологического оборудования, объем командировок составил 4% от уровня мая прошлого года, а представители ритейла (2%) и фармацевтические компании (1% от 2019-го) тоже внесли небольшой вклад в восстановление этого туристического направления.
Эксперты отметили, что COVID-19 существенно повлиял и на глубину планирования бизнеса. В частности, в апреле 35% деловых путешественников бронировали билеты не более чем за 3 дня до поездки, 17% - за 4-7 дней, а еще 32% покупали авиабилеты в командировки, которые начинались через 3 недели. В мае число бронирований, которые делались заранее (21 день +) сократилось до 16%, а вот число авиабилетов, которое покупалось бизнес-туристами не более чем за три или 4-7 дней, достигло 30% в каждом сегменте.
Годом ранее деловые путешественники более равномерно планировали свои поездки: 24% авиабилетов приобреталось за 4-7 дней, 21% – более чем за 21 день, 18% – не позднее, чем за 3 дня, а 17% деловых людей планировали командировку за 8-11 дней до вылета.
Весьма интересными оказались и результаты исследования в «городском» разрезе. В частности, по результатам апреля и мая спрос на авиабилеты в Петербург у деловых путешественников упал настолько, что Северная столица переместилась на пятое место в общем рейтинге популярности у представителей бизнеса.
В результате второе место после Москвы занял Новый Уренгой, на третьем расположилась Уфа, а четвертым стал Новосибирск. После Петербурга, оказавшегося пятым, сейчас идет Ростов-на-Дону, следом за ним с небольшим отставанием – Иркутск, а восьмое место по спросу у командированных сотрудников занял Нижневартовск.
Кроме них, в первую десятку спроса у бизнес-туристов в настоящее время также входят Тюмень и Симферополь.
«Вполне вероятно, что отрасль продолжит восстанавливаться: в пользу этого говорит и ослабление карантинных мер, и утвержденные Росавиацией рекомендации по поэтапному снятию ограничений для авиакомпаний и аэропортов страны, – считает Юлия Липатова. - Следующим важнейшим шагом станет открытие границ и восстановление международного авиасообщения».
/TOURBUS.RU
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