Новости Таиланд планирует открыть границы для иностранных туристов с первого июля Еше месяц в стране будут действовать запрет на международный туризм и режим чрезвычайного положения

На этой неделе правительство Королевства Таиланд сообщило о продлении режима чрезвычайного положения до 30 июня 2020 года. Данная мера позволит предотвратить вторую волну заражения COVID-19. Сейчас количество случаев коронавирусной инфекции в Таиланде с каждым днем сокращается. Всего на данный момент в Королевстве зафиксировано 3 076 случаев, из них уже 2945 человек полностью выздоровели, - сообщили нашему порталу в российском представительстве Управления по туризму Таиланда. По словам профессора Нарумона Пинёсинвата, пресс-секретаря правительства Таиланда, сохранение режима чрезвычайного положения необходимо для обеспечения эффективности Таиланда в борьбе с COVID-19, поскольку в ближайшее время будет введён третий этап постепенного снятия ограничений. Уже сегодня Центр ситуационного управления COVID-19 (CCSA) опубликует информацию о возобновлении деятельности большего количества предприятий и новых мерах послабления правительства. Также планируется сократить время комендантского часа ещё на один час. Сейчас он действует с 23.00 часов вечера до 04.00 часов утра. Все морские, воздушные и сухопутные границы государства остаются закрытыми до особых распоряжений. 16 мая 2020 года Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) объявило о продлении временного запрета на все международные рейсы в Таиланд до 30 июня 2020 года. При этом на прошлой неделе в Таиланде вновь открылись торговые центры, рестораны, музеи, парки и ботанические сады после почти двух месяцев закрытия, но бары, кинотеатры, игровые и спортивные площадки пока остаются закрыты. Благодаря постепенному снятию ограничений и введению санитарно-эпидемиолических мер, 4 июня в Бангкоке вновь будут открыты для посещения Большой дворец и Храм Изумрудного Будды. В целях обеспечения безопасности все посетители общественных пространств должны строго соблюдать правила личной гигиены и правила социального дистанцирования, а также носить тканевую маску. Отметим также, что тайский портал The Thaiger сегодня сообщил, что правительство Таиланда заявило о намерении полностью снять блокировки и открыть международное авиасообщение с 1 июля. "С 1 июля прекратят действовать все существующие ограничения для бизнеса и деятельности, введенные из-за пандемии COVID-19. Будет отменено чрезвычайное положение и комендантский час, разрешены поездки между провинциями и за границу", — пишет портал. Таким образом, состоится полное открытие Таиланда, хотя некоторые меры безопасности продолжат действовать. Среди них – ношение масок и соблюдение социальной дистанции. "Часть ограничений будут ослаблены уже в июне, например, будет сокращен комендантский час и возобновят работу некоторые предприятия", — отмечает Thaiger. "Мы не можем рисковать нашей системой здравоохранения, поэтому будем внимательно смотреть на ситуацию с COVID-19 в стране, прежде чем разрешить оттуда поездки. Кроме того, туристические объекты в Таиланде должны подготовиться к приему гостей в условиях "новой нормальности", — цитирует в свою очередь сегодня CNN представителей Управления по туризму Таиланда. /TOURBUS.RU

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