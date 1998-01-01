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29 мая
Таиланд планирует открыть границы для иностранных туристов с первого июля
Еше месяц в стране будут действовать запрет на международный туризм и режим чрезвычайного положения
На этой неделе правительство Королевства Таиланд сообщило о продлении режима чрезвычайного положения до 30 июня 2020 года. Данная мера позволит предотвратить вторую волну заражения COVID-19.
Сейчас количество случаев коронавирусной инфекции в Таиланде с каждым днем сокращается. Всего на данный момент в Королевстве зафиксировано 3 076 случаев, из них уже 2945 человек полностью выздоровели, - сообщили нашему порталу в российском представительстве Управления по туризму Таиланда.
По словам профессора Нарумона Пинёсинвата, пресс-секретаря правительства Таиланда, сохранение режима чрезвычайного положения необходимо для обеспечения эффективности Таиланда в борьбе с COVID-19, поскольку в ближайшее время будет введён третий этап постепенного снятия ограничений. Уже сегодня Центр ситуационного управления COVID-19 (CCSA) опубликует информацию о возобновлении деятельности большего количества предприятий и новых мерах послабления правительства.
Также планируется сократить время комендантского часа ещё на один час. Сейчас он действует с 23.00 часов вечера до 04.00 часов утра. Все морские, воздушные и сухопутные границы государства остаются закрытыми до особых распоряжений. 16 мая 2020 года Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) объявило о продлении временного запрета на все международные рейсы в Таиланд до 30 июня 2020 года.
При этом на прошлой неделе в Таиланде вновь открылись торговые центры, рестораны, музеи, парки и ботанические сады после почти двух месяцев закрытия, но бары, кинотеатры, игровые и спортивные площадки пока остаются закрыты. Благодаря постепенному снятию ограничений и введению санитарно-эпидемиолических мер, 4 июня в Бангкоке вновь будут открыты для посещения Большой дворец и Храм Изумрудного Будды. В целях обеспечения безопасности все посетители общественных пространств должны строго соблюдать правила личной гигиены и правила социального дистанцирования, а также носить тканевую маску.
Отметим также, что тайский портал The Thaiger сегодня сообщил, что правительство Таиланда заявило о намерении полностью снять блокировки и открыть международное авиасообщение с 1 июля. "С 1 июля прекратят действовать все существующие ограничения для бизнеса и деятельности, введенные из-за пандемии COVID-19. Будет отменено чрезвычайное положение и комендантский час, разрешены поездки между провинциями и за границу", — пишет портал.
Таким образом, состоится полное открытие Таиланда, хотя некоторые меры безопасности продолжат действовать. Среди них – ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
"Часть ограничений будут ослаблены уже в июне, например, будет сокращен комендантский час и возобновят работу некоторые предприятия", — отмечает Thaiger.
"Мы не можем рисковать нашей системой здравоохранения, поэтому будем внимательно смотреть на ситуацию с COVID-19 в стране, прежде чем разрешить оттуда поездки. Кроме того, туристические объекты в Таиланде должны подготовиться к приему гостей в условиях "новой нормальности", — цитирует в свою очередь сегодня CNN представителей Управления по туризму Таиланда.
/TOURBUS.RU
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