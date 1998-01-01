Новости Зарина Догузова: “Я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето” Глава Ростуризма рассказала о прогнозах в сферах выездного и внутреннего туризма в этом летнем сезоне в ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы

В ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о перспективах выездного и внутреннего туризма в этом летнем сезоне. По словам г-жи Догузовой, сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма, так как туристов из России пока не готовы принимать за рубежом, - сообщает АТОР. «Ни одного официального уведомления, что иностранные государства готовы принимать наших туристов на данный момент - нет. С содержательными объяснениями, как будет обеспечена их безопасность», — цитирует «Интерфакс» слова г-жи Догузовой на онлайн-встрече с депутатами. «Как только мы получим конкретные даты от наших партнеров при условии получения соответствующих решений наших контролирующих органов, Роспотребнадзора, мы искусственно сдерживать поездки за рубеж наших граждан не собираемся», — подчеркнула глава Ростуризма. «Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето», — заключила она. Тем не менее, в Ростуризме считают, что отдельного рассмотрения заслуживает вопрос выездного туризма в Абхазию. «Формально Абхазия - заграница, но этот вопрос надо отдельно рассматривать, потому что это второе по популярности направление у российских туристов», — отметила Зарина Догузова. Зарина Догузова подчеркнула, что приоритетом этого лета будет отдых граждан внутри России, а наиболее популярными видами отдыха россиян могут стать оздоровительный, активный и экотуризм. При этом она обратила внимание, что ведомство уделит значительное внимание не только традиционным массовым направлениям Юга России. «У нас летний отдых и санаторно-курортное лечение ассоциируются исключительно с югом России. Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса – Русская Балтика, Калининградская область, Курортный район Петербурга и другие. У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане», — рассказала глава Ростуризма. «Выход из карантинных мер не может быть универсальным для всех регионов. Важна этапность выхода – когда и в какой географии будут открываться регионы, кто сможет там путешествовать. Кто-то может пойти по быстрому пути снятия ограничений, а кто-то – по спокойному», — отметила Зарина Догузова. Глава Ростуризма подчеркнула, что здесь «первую скрипку» играют регионы, которые вместе с Роспотребнадзором должны решить, будет ли туризм на первом этапе возможен только для своих граждан, для жителей соседних регионов или сразу для межрегиональной перевозки. В свою очередь, Ростуризм согласует эти вопросы с Роспотребнадзором до конца недели, «чтобы у регионов был ориентир». Зарина Догузова также выразила надежду, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации требования Роспотребнадзора к работе туристических объектов в регионах будут смягчаться, приведя в пример рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев, из которых после диалога двух ведомств был исключен ряд невыполнимых моментов. Она также отметила, что в настоящее время Ростуризм согласовывает с Роспотребнадзором рекомендации по работе гостиничного сектора, круизной отрасли, по пляжам и развлекательной инфраструктуре. /TOURBUS.RU

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