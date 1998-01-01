Новости Первого июня Греция открывает круглогодичные отели, а через две недели — все остальные Греческая Национальная туристическая организация рассказала о строгих правилах, по которым теперь будут работать вновь открывающиеся гостиницы

Как сообщили сегодня в пресс-службе российского офиса Греческой Национальной туристической организации (GNTO), «В соответствии с протоколами здоровья, которые должны применяться во всех отелях Греции, 1 июня в Греции могут открыться все круглогодичные отели, которые были закрыты с тех пор, как страна впервые объявила карантин. На 15 июня запланировано открытие всех других типов объектов размещения туристов (сезонных отелей и курортов)». В GNTO также сообщили, что новые протоколы обязательны для исполнения во всех отелях, независимо от их классификации и включают множество требований. Среди них, например, обязательное назначение координатора по вопросам здравоохранения для контроля за соблюдением протокола и отдельных лиц для контроля каждого подразделения отеля. Во всех гостиницах должен работать дежурный врач, знакомый с инструкциями по проверке гостей, у которых будет заподозрен коронавирус. Все сотрудники должны знать, как передается вирус COVID-19, быть готовы предоставить информацию гостям, пройти обучение методам дезинфекции, соблюдать правила личной гигиены. Отель должен предоставить каждому сотруднику средства индивидуальной защиты. Отели должны сохранять информацию о сотрудниках и гостях в специальном журнале, чтобы связаться с ними, если коронавирус будет выявлен после отъезда. В соответствии с новыми правилами, сотрудники ресепшн обязаны поддерживать дистанцию не менее одного метра от клиента и избегать рукопожатий. Они также должны информировать гостей обо всех новых мерах безопасности. Отели должны избегать очередей на регистрацию и расположить мебель в лобби так, чтобы гости могли соблюдать дистанцию в два метра. Рекомендуется также использовать гаджеты для регистрации заезда, которые можно дезинфицировать после каждого использования. В отелях запрещается использование бассейнов в закрытых помещениях, работать могут только открытые бассейны. Число их посетителей рассчитывается исходя из того, что на каждого купающегося должно приходиться не менее 5 кв. метров воды. Расстояние между шезлонгами и зонтами не должно быть менее 2 метров. На пляже шезлонги должны стоять не менее чем в 3 метрах друг от друга. Гостям не рекомендуется размещать полотенца или пляжные коврики между зонтиками. Протоколы устанавливают также правила уборки номеров, организации работы ресторанов, спа-и бизнес-центров, магазинов при отелях, анимации и бизнес-мероприятий. Как сообщает сегодня «Интерфакс», Греция является одной из наименее затронутых пандемией COVID-19 европейских стран. По состоянию на 29 мая в стране выявили 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 175 инфицированных скончались. На этом фоне власти начали выход из карантинных ограничений. В середине месяца открылись более 200 археологических памятников, возобновил работу Акрополь. В середине июня страна планирует открыть границы и возобновить прием иностранных туристов. /TOURBUS.RU

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