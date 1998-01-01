Шарджа вновь открывается для туризма

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи в России, странах СНГ и Балтии, Управление инвестиций и развития Шарджи (Shurooq) объявило об открытии своих туристических и развлекательных площадок, куда входят набережные Аль Касба и Аль Маджаз, остров Аль Нур, остров Флаг, исторический комплекс «Сердце Шарджи», археологический и экотуристический комплекс Млейха, пляж Хорфаккан, арт-центр Мэрайя и дизайн-бюро «1971».

Экскурсионный автобус City Sightseeing Sharjah также возобновит поездки по своим городским маршрутам.

Помимо ограничения количества посетителей, строгих норм санации помещений и реорганизации внутреннего пространства ресторанов и кафе, на всех объектах будут действовать электронные сканеры температуры, санитарные коридоры, масочный режим и соблюдение двухметровой дистанции для всех сотрудников и гостей, а также проводиться регулярная дезинфекция общественных зон, включая дверные ручки, кнопки лифтов, перила, столы и другие рабочие поверхности.

Во всех общественных местах будут установлены санитайзеры для рук, а в ресторанах и торговых центрах действовать специальные протоколы поведения для персонала.

На некоторых объектах будут введены возрастные ограничения: для посетителей старше 60 и младше 12 лет вход в музеи и на набережные запрещён. На посещение отелей это правило не распространяется.

Отель The Chedi Al Bait, Sharjah и три курорта Sharjah Collection Al Badayer Retreat, Al Faya Retreat и Kingfisher Retreat предлагают пакеты для индивидуальных туристов, пар и семей в соответствии со строгими правительственными инструкциями ОАЭ, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

В лобби и ресторанах отелей будут действовать нормы двухметровой дистанции, помещения кафе курортов Al Badayer Retreat, Al Faya Retreat и Kingfisher Retreat будут переоборудованы в соответствии с этим требованием, а гости бутик-отеля The Chedi Al Bait, Sharjah, расположенного в историческом комплексе «Сердце Шарджи», смогут заказать блюда из ресторанов отеля только с доставкой в номер.

Напомним, что Шарджа – третий по величине эмират из семи входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Расположен между тремя континентами и является единственным эмиратом, имеющим выход на Восточное (Оманский залив Индийского океана) и Западное (Арабский залив) побережья Аравийского полуострова.

В Шардже расположен Международный аэропорт, который соединяет её с более 280 направлениями по всему миру. В 1998 году ЮНЕСКО назвала Шарджу «Культурной столицей арабского мира» за достижения в области культуры и сохранении наследия. В 2015 году эмират получил престижное звание Столицы арабского туризма, а в 2019 году Международной столицы книги.

/TOURBUS.RU