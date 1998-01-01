Демпинг туроператоров и работа без фингарантий могут стать поводом для внеплановых проверок

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе РСТ, на официальном портале нормативных правовых актов размещен проект приказа Минэкономразвития, в котором обозначены индикаторы риска нарушения туроператорами требований отраслевого закона:

- установление туроператором стоимости турпродукта на 30 и более процентов ниже в сравнении со средней рыночной стоимостью аналогичного турпродукта;

- наличие информации о реализации турпродукта юридическим лицом, не состоящим в едином реестре туроператоров.

Как отмечают в РСТ, «эти показатели могут стать основанием для проведения внеплановых проверок при осуществлении государственного надзора за деятельностью турфирм.

Проект приказа одновременно обнадеживает и вызывает ряд вопросов. С одной стороны, министерство начинает бороться с демпингом и намерено зачистить серый сегмент рынка. Но что такое средняя цена турпродукта и как ее определить?

Практика показывает, что компании с подозрительно низкими ценами на туры или банкротятся, или исчезают с деньгами туристов. В то же время нужно помнить, что на себестоимость в турбизнесе влияют многие факторы. У крупных туроператоров есть свои авиакомпании, отели, автобусы. Как в этом случае определить, что компания демпингует?»

«Для оценки подобных индикаторов и выявления отчетливых отклонений от нормы необходима постоянная экспертиза ценовых предложений, с учетом динамического ценообразования, – пояснил глава комиссии по правовым вопросам РСТ, руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

– Однако снижение стоимости не всегда свидетельствует о финансовых рисках, это может быть сезонное спецпредложение, акции перевозчиков или маркетинговое решение. По второму индикатору так же возникают вопросы.

Минэкономразвития имеет полномочия по надзору за деятельностью туроператоров, то есть юридических лиц, обладающих этим юридическим статусом, а значит включенным в федеральный реестр. Проводить проверку деятельности юрлиц, не являющихся туроператорами, министерство не вправе. Необходимо расширить его полномочия, чтобы это делать».

При этом. по словам почетного президента РСТ Сергея Шпилько, курс Минэкономразвития соответствует позиции Союза туриндустрии, но предлагаемых мер недостаточно. «И осуществить их без участия Роспотребнадзора будет непросто, особенно по второму пункту приказа, – подчеркнул он. – Число нормативно-правовых актов по регулированию туроператорской и турагентской деятельности растет.

Пора придать этому процессу более системный характер, представив проект ее концепции самому турбизнесу».

/TOURBUS.RU