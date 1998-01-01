Министр туризма Болгарии: «С представителями российского рынка ведутся переговоры о возобновлении турпотока»

На фоне открытия своих границ Болгария вновь заявляет о заинтересованности в приеме российских туристов

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова заявила в парламенте страны, что с представителями и российского, а также израильского рынков ведутся переговоры о возобновлении туристического потока. Российский рынок важен для Болгарии, подчеркнула она, и только от решения России зависит, когда она откроет границы для поездок своих граждан за рубеж, - сообщает наш специальный корреспондент.

Напомним, что ранее наш портал сообщал, что во время встречи с представителями туристической отрасли в конце апреля, министр туризма поддержала предложение Национального совета по туризму Болгарии (НСТБ) «отменить в рамках летнего туристического сезона визовый режим для граждан России и Турции».

Одновременно Национальный институт статистики публикует данные апрельского опроса, проведенного среди болгарских отельеров. 49,1% отелей намереваются предложить своим клиентам альтернативный период для использования сделанных ранее бронирований, 62,9% планируют снизить стоимость пакета услуг, а 46,7% - снизить цены на пребывание.

40,8% управляющих отелями прогнозируют, что в краткосрочной перспективе, включая июнь, смогут покрывать до 50% расходов за счет собственных средств, а 16% отелей — до 100%.

56,6% респондентов намерены продолжать работу, хотя и в сокращенном объеме, 24,3% считают, что им придётся на время приостановить свою деятельность, а 13,5% надеются на полное восстановление бизнеса.

Между тем, как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России, в Болгарии продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Так, объявлено, что с 1 июня страна откроет границы с соседними странами, а с 15 июня – со всеми странами ЕС.

Как заявили в министрстве туризма, Болгария сейчасведет интенсивные переговоры со странами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов.

При этом туристов будут пускать в стану без тестов на COVID-19 и без карантина. При въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. Все расходы на лечение в случае обнаружения у них коронавирусной инфекции будут за счет их страховки или за их личный счет.

Кроме того, для поддержания внутреннего туризма и привлечения зарубежных путешественников минтуризма страны провело серию переговоров с курортными муниципалитетами и арендаторами пляжей, а также приняло ряд изменений в отраслевые законы.

В результате этих мер в сезоне-2020 цены на шезлонги и зонты на пляжах страны должны быть снижены минимум на 50%. В противном случае концессионеров пляжей ждут штрафы: от 50 тыс. левов до 100 тыс. левов.

На 23 из 132 пляжах страны шезлонги и зонты будут бесплатными, а на остальных пляжах цены будут варьироваться от 1 до 5 левов (от 40 до 200 р.).

Бесплатными шезлонги и зонты будут на пляжах Каваци-юг, Каваци-север, Елените, ММЦ Приморско, Царево-центральный, Ахелой, Обзор-юг и др.

На Золотых песках шезлонги и зонты будут по 2 лева (80 р.), на Солнечном берегу – по 4 лева (160 р), в Албене – 1 лев (40 р.) в Балчике – 1,5 лева (60 р.), в Созополе – между 3 и 5 левами (от 120 до 200 р.).

/TOURBUS.RU