Этим летом российские дети не уедут дальше дачи

По данным свежего опроса компании «Авито», 73% родителей считают слишком рискованным отправлять этим летом детей в загородные лагеря. В этой связи большая часть из них склонна отправить ребенка на дачу или вовсе оставить в городе, - сообщает наш корреспондент.



По признанию опрошенных «Авито» родителей, в целом по России корректировать планы на детский отдых из-за сложившейся ситуации вынуждены около 40% родителей. При этом чаще всего это приходится делать жителям Москвы и Петербурга, где искать новые варианты детского отдыха пришлось 49% родителей.

Не так сильно кризис оказал влияние на жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где с подобными проблемами столкнулись на 12% респондентов меньше.



В столицах, как выяснилось, и больше всего опасаются отправлять детей на организованный отдых. Так, если в целом по стране 73% опрошенных считают отправлять ребенка в лагерь слишком рискованным, то в Москве 80% родителей не решатся отправить ребенка этим летом в сад/лагерь даже в случае снятия режима самоизоляции, а в Северо-Западном федеральном округе таких и вовсе 83%. Соответственно, немногим больше трети (36%) российских детей проведет лето на даче, а наиболее популярным такое решение стало среди жителей Петербурга (49%).

Около трети ребят (31%) большую часть сезона проведут в городе, отправляясь на дачу только по выходным: в Москве таких 42%, в Петербурге - 49%, а в остальных российских городах-миллионниках - в среднем по 38%. Увы, но не менее 30% детей и вовсе останутся в городе на все лето: в лучшем случае их станут развлекать дополнительными занятиями с репетиторами.

По оценке аналитиков Авито, почти половина опрошенных (49%) родителей уже напрочь отказалась от идеи поехать за границу или вообще в отпуск за пределы места жительства, а 16% теперь не знают, чем занять детей.

Впрочем, пока о конкретных сроках открытия объектов размещения, ориентированных на прием детей, даже не говорится. Так, на состоявшемся вчера онлайн-совещании с участием руководителей таких объектов Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым, сказал: «Мы понимаем, что в нынешних условиях необходимы существенные изменения требований к их открытию для того, чтобы это стало возможным в принципе.

В течение нескольких дней мы отработаем свои предложения с федеральным центром, а затем уже будет совещание с конкретными решениями. Только тогда мы будем понимать, как и что станет возможно в сезоне 2020 года».

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже продлил режим ограничений до 6 июня. «Мы пока не готовы массово принимать гостей», - заявил он, констатировав то, что в настоящее время туристам (в том числе семьям и детям) в Сочи, Анапу или Геленджик ехать незачем.

А вот в Ленинградской области в целом уже определились. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, «срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем». «Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром, – считает он. - Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить занос коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах».

По предварительной информации, в первую смену в лагеря поедут дети-сироты, воспитывающиеся в ресурсных центрах, а также дети врачей: для них будет организован отдых в пяти государственных лагерях Ленобласти. А уже начиная со второй смены, с июля, лагеря примут остальных детей.

Правда, есть нюансы: в июне детские оздоровительные лагеря в Ленобласти планируется открыть в пяти районах, входящих в «зеленую» зону. Однако, по словам губернатора региона, даже на их деятельность пока не получено соответствующее разрешение Роспотребнадзора.

Стоит напомнить, что в Ленинградской области районы поделены на три зоны («красную», «желтую» и «зеленую»), в каждой из которых ослабление режима ограничительных мер осуществляется в разной степени. В самую чистую, «зеленую», входят Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы.

/TOURBUS.RU