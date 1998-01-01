|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
28 мая
Эксперты туррынка: «Эффективность станет главным антикризисным трендом этого год»
В рамках онлайн-пректа «Самое время» эксперты сферы туризма обсудили, как кризис повлиял на отрасль и что необходимо делать сейчас
В рамках антикризисного онлайн-проекта для предпринимателей «Самое время», организованного правительством Свердловской области и рядом других структур, эксперты сферы туризма обсудили, как кризис повлиял на отрасль и что необходимо делать сейчас.
Их главный вывод – чтобы выстоять и зарабатывать в нынешних условиях, надо проявлять максимальную гибкость и всемерно повышать эффективность работы, - сообщает наш специальный корреспондент.
Директор туристического агентства «ОСА tour» Светлана Обоянская, к примеру, считает, что «кризис вскрыл много недостатков, которые накопились в отрасли». «Уже сейчас становится ясно, что часть агентов к работе не вернется, а часть неспособна делать это эффективно в нынешних условиях, - говорит она. – На рынке происходят существенные изменения: грядут перемены в страховании туризма, в принципах обслуживания клиентов, в правилах сотрудничества с авиакомпаниями, отелями и пр.».
По ее оценке, менеджеры, которые способны только бронировать туры и не склонны к обучению, никому не будут нужны – останутся только те, кто способен быстро адаптироваться и быть нужным клиенту в качестве опытного консультанта. «В целом рынок станет очищаться и от неэффективных менеджеров, и от неспособных к развитию компаний», – полагает она.
В свою очередь, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян уверен, что «грядет большая трансформация потребительского поведения». «Скорее всего, россияне станут более щепетильно относиться к своему отдыху и будут тщательнее выбирать курорт, отель, номер и т. д. – считает он. – В результате работать с ними придется значительно больше, а вот доходов от этого, вероятно, станет меньше».
По его мнению, в первой волне спроса после кризиса люди отдадут предпочтение наиболее бюджетным турам, а вот во вторую войдут те, кто может позволить себе путешествовать больше раза в год и в разные страны. «Кризис породил много нововведений, которые порой имеют абсурдную форму, - отмечает он. – Пока понимания того, к примеру, какая форма справки об отсутствии вируса будет принята не только на российском, но и международном уровнях, нет вовсе. Не говоря уже о правилах организации перелета. И некоторое время мы наверняка будем наблюдать весь этот цирк».
Впрочем, как считает Артур Мурадян, со временем многие излишние ограничительные меры будут сниматься «втихую».
В то время, как многие утверждают, что кризис – весьма подходящее время для роста, Артур Привин, руководитель туристической компании Madison Travel и консалтингового агентства Madison Consult, убежден – это вовсе не так. «На самом деле кризис - это боль и потери, своего рода обнуление. Если вы, конечно, не продаете гречку или маски, - констатировал он. – Самый лучший период для развития – первое время после кризиса, когда любой вовремя сориентировавшийся и предпринявший соответствующие действия может быстро заработать».
Правда, он тут же подчеркнул: многое зависит даже не от того, когда, к примеру, откроют границы, а от способности компании адаптироваться к переменам и быть эффективной. «Вам надо четко понять, откуда вы получаете основной трафик туристов, как распределяется нагрузка на менеджеров, чем занимается каждый конкретный сотрудник в данный момент и т. п. – советует он. –Необходимо тщательно пересмотреть и оценить все бизнес-процессы. И в конце концов понять, стоит ли вообще продолжать работу».
По его мнению, которое поддерживают и все другие эксперты, главный тренд этого года – эффективность. «Речь идет об эффективности каждого сотрудника, руководителя и компании в целом», – констатируют они.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72