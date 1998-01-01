Проезд на «Аэроэкспрессе» подешевеет почти вдвое

Компания "Аэроэкспресс" после резкого падения пассажиропотока в апреле рассчитывает с 15 июня восстановить график движения поездов в полном объеме и на фоне конкуренции с такси снижает тарифы, - сообщили сегодня в пресс-службе компании.

По данным компании, в апреле "Аэроэкспресс" перевез 28,5 тыс. пассажиров, что на 97% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

"Мы пересмотрели и ценовую политику на время постепенного выхода из карантина, чтобы сделать поездку для пассажира более доступной, а тарифы — предельно простыми. Провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 рублей.

Эта цена отвечает запросам как одиночных пассажиров, так и тех, кто обычно путешествует компанией. Таким образом, единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров. 300 рублей — это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси", — сообщила генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, слова которой передала пресс-служба.

"Мы понимаем, что в новых условиях меняются возможности потребителей. В этих реалиях нам необходимо предложить сервис, который будет отвечать двум главным критериям — безопасности и доступной цене.

"Аэроэкспресс" сегодня является самым безопасным трансфером в аэропорт, мы тщательно выполняем все необходимые санитарные мероприятия и предписания, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, строго следим за состоянием здоровья сотрудников", — отметила гендиректор "Аэроэкспресса".

"Для нас новый тариф — это антикризисный инструмент. Мы стремимся к возвращению привычного пассажиропотока. Мы будем внимательно следить за динамикой, регулярно оценивать результаты и обратную связь от наших пассажиров. По мере восстановления будем принимать решение, есть ли необходимость возвращаться к прежней тарифной политике или же продолжать придерживаться новой", — добавила г-жа Бисембаева.

Отметим, что на данный момент стандартный билет при покупке заранее стоит 450 рублей, обычный — 500 рублей.

/TOURBUS.RU