Новости Авиакомпания «Россия» рассказала, как теперь будут летать ее пассажиры Перевозчик, активно сотрудничающий с туроператором «Библио-Глобус», рассказал о том, как его клиенты будут летать в новых условиях

Авиакомпания «Россия», которая является перевозчиком значительной части туристов «Библио-Глобуса», опубликовала требования к потенциальным пассажирам, которые решатся на путешествия на фоне эпидемии коронавируса. «Наши рекомендации разработаны в полном соответствии со специальными мерами антивирусной защиты на бортах воздушных судов, разработанными Минтрансом РФ и Роспотребнадзором», - заявили в авиакомпании. В частности, в аэропорту пассажиров ждет прохождение термометрии при входе на территорию аэровокзала («при выявлении температуры свыше 37 градусов вам будет отказано во входе в терминал»), а в нем самом необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга и от работников аэропорта, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и как можно чаще прибегать к использованию дезинфицирующих средств. «Лицам, не являющихся работниками организаций, расположенных на территории аэровокзала, запрещено находиться в здании аэропорта более двух часов. Перед входом на борт воздушного судна необходимо повторно пройти термометрию: пассажиры с температурой свыше 37 градусов не будут допущены на борт в целях антивирусной защиты выполняемого рейса», - подчеркивают в «России».



На борту самолета пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) на протяжении всего полета за исключением времени приема пищи, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, размещать верхнюю одежду на багажной полке (доставать верхнюю одежду во время полета можно только на рейсах в регионах с низкой температурой или с разрешения бортпроводника), менять защитные маски каждые три часа полета (их раздача будет осуществляться членами кабинного экипажа, можно использовать и собственные средства защиты), следовать указанию табло «застегните ремни» и занимать свои места на протяжении всего полета за исключением необходимости посещения туалета или "особых случаев". Питание, в том числе детское, принесенное пассажирами с собой, должно быть в герметичной упаковке (не вскрыто). Требования относительно использования средств индивидуальной защиты, регулярного использования дезинфицирующих средств и соблюдения дистанции также распространяются при передвижении между зданием аэровокзала и салоном воздушного судна. По прилету пассажирам стоит следовать рекомендациям региональных властей о необходимости самоизоляции, - заключили в авиакомпании. /TOURBUS.RU

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