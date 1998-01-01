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27 мая
Авиакомпания «Россия» рассказала, как теперь будут летать ее пассажиры
Перевозчик, активно сотрудничающий с туроператором «Библио-Глобус», рассказал о том, как его клиенты будут летать в новых условиях
Авиакомпания «Россия», которая является перевозчиком значительной части туристов «Библио-Глобуса», опубликовала требования к потенциальным пассажирам, которые решатся на путешествия на фоне эпидемии коронавируса.
«Наши рекомендации разработаны в полном соответствии со специальными мерами антивирусной защиты на бортах воздушных судов, разработанными Минтрансом РФ и Роспотребнадзором», - заявили в авиакомпании.
В частности, в аэропорту пассажиров ждет прохождение термометрии при входе на территорию аэровокзала («при выявлении температуры свыше 37 градусов вам будет отказано во входе в терминал»), а в нем самом необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга и от работников аэропорта, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и как можно чаще прибегать к использованию дезинфицирующих средств.
«Лицам, не являющихся работниками организаций, расположенных на территории аэровокзала, запрещено находиться в здании аэропорта более двух часов. Перед входом на борт воздушного судна необходимо повторно пройти термометрию: пассажиры с температурой свыше 37 градусов не будут допущены на борт в целях антивирусной защиты выполняемого рейса», - подчеркивают в «России».
Питание, в том числе детское, принесенное пассажирами с собой, должно быть в герметичной упаковке (не вскрыто).
Требования относительно использования средств индивидуальной защиты, регулярного использования дезинфицирующих средств и соблюдения дистанции также распространяются при передвижении между зданием аэровокзала и салоном воздушного судна.
По прилету пассажирам стоит следовать рекомендациям региональных властей о необходимости самоизоляции, - заключили в авиакомпании.
/TOURBUS.RU
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