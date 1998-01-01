Новости Коронавирус перекроил рынок авиаперевозок в России Авиакомпании подвели неутешительные итоги своей работы за первые четыре месяца года

Апрель оказался крайне неудачным не только для индустрии гостеприимства страны: согласно только что опубликованным данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), общее количество перевезенных в этом месяце пассажиров сократилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, на 92,1% (с 9,365 млн человек до 739,5 тыс.), а международная часть пассажиропотока и вовсе упала на 99,4%, снизившись с 3,855 млн до 21,9 тыс. человек, - сообщает наш специальный корреспондент. Ситуация с коронавирусом не только кардинально снизила общие показатели кровно увязанной с туризмом авиационной отрасли, но и перекроила рейтинг перевозчиков. Так, впервые за многие годы, лидером российского рынка авиаперевозок в апреле 2020 года стала авиакомпания S7 Airlines, которая перевезла 213,6 тыс. пассажиров, сохранив 21% от прошлогоднего объема перевозок. По всей вероятности, этому способствовало как объединение в конце прошлого года под одним брендом компаний «Сибирь» и «Глобус», так и то, что она сумела наилучшим образом приспособиться к ситуации. Как бы то ни было, но в апреле 2020 года S7 Airlines смогла обойти «Аэрофлот» (147,7 тыс. пассажиров, -95,2% к уровню апреля 2019-го), Utair (65,6 тыс. человек, -89,4%), «Россию» (62 тыс., -92,2%) и «Уральские авиалинии» (41,6 тыс. пассажиров, -94%). При этом наиболее тяжелые потери понесли чартерные авиаперевозчики, ориентированные на доставку туристов к местам отдыха. Увы, но если в апреле 2019 года все они уверенно входили в двадцатку крупнейших в стране, в 2020-м сдали позиции, оказавшись далеко внизу рейтинга перевозчиков. Так, по итогам работы за январь-апрель прошлого года Nord wind, Azur air, «Икар» и Red wings занимали в рейтинге Росавиации места с 8-го по 11-е, а «Роял флайт» и I Fly – 13-е и 18-е. Причем показатели объемов перевозок были впечатляющими – «Икар», к примеру, тогда прибавил свыше 159% объемов. Что сейчас? Лучшая по показателям из чартерных, Red wings, в апреле 2020 года сохранила лишь 4% объемов пассажиропотока (по сравнению с 2019-м). «Икар» - 1,2%. Остальных авиакомпаний, ранее систематически задействованных в перевозке туристов, в нынешнем списке Росавиации, состоящем из 35 предприятий, нет вообще. А общую ситуацию вполне характеризует положение «Победы»: если в прошлом году она была четвертой, в этом скатилась на 32 место, перевезя менее тысячи пассажиров.



Впрочем, во всем мире авиация примерно в том же положении: по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), убытки отрасли в этом году могут достигнуть уровня в $550 млрд. При этом, с учетом новых требований гигиены на транспорте, специалисты убеждены в том, что «эра доступных путешествий подойдет к концу». «Если перевозчики будут вынуждены соблюдать все меры безопасности (держать среднее кресло пустым, тестировать всех пассажиров и т. д.), они неизбежно понесут убытки и переложат их на пассажиров. – считают в IATA. – В результате стоимость перелетов может вырасти на 50%». А главный экономист IATA Брайан Пирс и вовсе заявил о том, что «если будет удалена треть мест на каждом рейсе – никакой перевозчик не сможет заработать». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка