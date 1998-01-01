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27 мая
Коронавирус перекроил рынок авиаперевозок в России
Авиакомпании подвели неутешительные итоги своей работы за первые четыре месяца года
Апрель оказался крайне неудачным не только для индустрии гостеприимства страны: согласно только что опубликованным данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), общее количество перевезенных в этом месяце пассажиров сократилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, на 92,1% (с 9,365 млн человек до 739,5 тыс.), а международная часть пассажиропотока и вовсе упала на 99,4%, снизившись с 3,855 млн до 21,9 тыс. человек, - сообщает наш специальный корреспондент.
Ситуация с коронавирусом не только кардинально снизила общие показатели кровно увязанной с туризмом авиационной отрасли, но и перекроила рейтинг перевозчиков. Так, впервые за многие годы, лидером российского рынка авиаперевозок в апреле 2020 года стала авиакомпания S7 Airlines, которая перевезла 213,6 тыс. пассажиров, сохранив 21% от прошлогоднего объема перевозок.
По всей вероятности, этому способствовало как объединение в конце прошлого года под одним брендом компаний «Сибирь» и «Глобус», так и то, что она сумела наилучшим образом приспособиться к ситуации. Как бы то ни было, но в апреле 2020 года S7 Airlines смогла обойти «Аэрофлот» (147,7 тыс. пассажиров, -95,2% к уровню апреля 2019-го), Utair (65,6 тыс. человек, -89,4%), «Россию» (62 тыс., -92,2%) и «Уральские авиалинии» (41,6 тыс. пассажиров, -94%).
При этом наиболее тяжелые потери понесли чартерные авиаперевозчики, ориентированные на доставку туристов к местам отдыха. Увы, но если в апреле 2019 года все они уверенно входили в двадцатку крупнейших в стране, в 2020-м сдали позиции, оказавшись далеко внизу рейтинга перевозчиков.
Так, по итогам работы за январь-апрель прошлого года Nord wind, Azur air, «Икар» и Red wings занимали в рейтинге Росавиации места с 8-го по 11-е, а «Роял флайт» и I Fly – 13-е и 18-е. Причем показатели объемов перевозок были впечатляющими – «Икар», к примеру, тогда прибавил свыше 159% объемов.
Что сейчас? Лучшая по показателям из чартерных, Red wings, в апреле 2020 года сохранила лишь 4% объемов пассажиропотока (по сравнению с 2019-м). «Икар» - 1,2%. Остальных авиакомпаний, ранее систематически задействованных в перевозке туристов, в нынешнем списке Росавиации, состоящем из 35 предприятий, нет вообще.
А общую ситуацию вполне характеризует положение «Победы»: если в прошлом году она была четвертой, в этом скатилась на 32 место, перевезя менее тысячи пассажиров.
Впрочем, во всем мире авиация примерно в том же положении: по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), убытки отрасли в этом году могут достигнуть уровня в $550 млрд. При этом, с учетом новых требований гигиены на транспорте, специалисты убеждены в том, что «эра доступных путешествий подойдет к концу». «Если перевозчики будут вынуждены соблюдать все меры безопасности (держать среднее кресло пустым, тестировать всех пассажиров и т. д.), они неизбежно понесут убытки и переложат их на пассажиров. – считают в IATA. – В результате стоимость перелетов может вырасти на 50%».
А главный экономист IATA Брайан Пирс и вовсе заявил о том, что «если будет удалена треть мест на каждом рейсе – никакой перевозчик не сможет заработать».
/TOURBUS.RU
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