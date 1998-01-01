Майя Ломидзе: «До сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров за рубеж»

Исполнительный директор АТОР ответила в прямом эфире на вопросы о сроках начала внутреннего и международного туризма и возврате средств за несостоявшиеся туры

Как скоро у россиян может появится возможность заграничных поездок? Этот вопрос чаще других задавали зрители прямого эфира с участием исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, который провела на своей страничке в Instagram ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова. Звучали вопросы и по срокам и условиям открытия российских курортов, - сообщает Ассоциация туроператоров.

«Да, отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», - рассказала Майя Ломидзе.

Эксперт пояснила, что безусловно позитивные новости о готовности принимать иностранных туристов с завидной регулярностью приходят из разных популярных туристических стран. Например, Испания готова принимать туристов из других стран с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, открывает границы и Турция, и другие страны.

«Но возобновление международного туризма – процесс всегда двусторонний. Если восстановления какой то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, но перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны. По нашей предварительной информации до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», - сказала Майя Ломидзе.

При этом, по словам г-жи Ломидзе, пока не понятно, что будет с регулярными рейсами. "У нас часто происходит так: если запрещают турпоездки, то организованные, где люди уже все заранее оплатили. А регулярные рейсы при этом летают, и самостоятельные туристы могут куда-то отправиться. С этим пока не понятно", — сказала она.

Что касается несостоявшихся из-за эпндемии зарубежных туров, то окончательное решение по условиям переноса и возврата денег по этим турам будет принято в ближайшую неделю – две, рассказала Майя Ломидзе. По предварительной информации, туристы смогут воспользоваться правом перебронирования на аналогичный турпродукт в течение 18 месяцев, либо вернуть полную стоимость тура плюс 5%.

Майя Ломидзе также рассказала, что Сочи и другие курорты Краснодарского края ждут первых туристов уже 1 июня, но сначала только тех, кто имеет санаторную путевку и планирует отдыхать в санатории. До 6 июня в крае действует карантин, а потому туристы, которые планируют размещаться не в санаториях, а скажем, в частном секторе, отправятся на 14-дневную самоизоляцию.

«Я бы также рекомендовала туристам не рисковать и не ехать на отдых без «справок об эпидокружении». Без них санаторий не имеет право вас принять», – пояснила Майя Ломидзе.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Он считает, что в текущих условиях, кроме риска для здоровья, возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил в понедельник, что не видит предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков, а рекомендация Ростуризма о нежелательности поездок за рубеж от 19 марта по-прежнему действует.

/TOURBUS.RU