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Coral Travel поставит этим летом чартеры в Сочи и Анапу

Новые программы будет выполнять авиакомпания Royal Flight на Boeing 737 три раза в неделю

Компания Coral Travel объявила о чартерных программах на курорты Краснодарского края. Рейсы в Сочи стартуют 14.07.2020,в Анапу – 15.07.2020.

Обе программы будет выполнять авиакомпания Royal Flight на Boeing 737 три раза в неделю.

В ассортименте Coral Travel порядка 230 разноплановых объектов размещения – от бюджетных двухзвездочных до люксовых отелей мировых гостиничных брендов. Недельное пребывание в санатории «Парус» в Анапе стоит от 31052 руб. на человека – полный пансион, с перелетом.

Отдых в отеле «Бархатные сезоны» 3* (без питания) в Сочи обойдется в 14918 руб. с перелетом. В Сочи и Анапе работают принимающие офисы Coral Travel.

«Coral Travel работает на рынке внутреннего туризма с 2014 года. Практически сразу же оператор стал уделять большое внимание обучению агентств.

Семинары, вебинары, рекламные туры по России исчисляются десятками в год. Поэтому агентства - партнеры Coral Travel, знают продукт оператора и умеют его грамотно продавать», - добавили в компании.

Как отмечает сегодня АТОР, эксперты оценивают выбор срока начала полетной программы Coral Trave, как оптимальный. К этому времени в регионе уже должен быть снят карантин, а большинство популярных объектов размещения смогут начать свою работу с учетом опыта «пионеров» этого сезона – санаториев с медлицензией - часть из них начнет работу уже 1 июня.

Как напоминает АТОР, ранее о постановке чартеров в Сочи также объявили туроператоры ANEX Tour, «TUI Россия», «Интурист», «Библио-Глобус», Pegas Touristik. Их программы стартуют в июне. «Интурист» в июле ставит чартеры в Анапу, в расписании Nordwind Анапа доступна с конца июня.

/TOURBUS.RU