|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 мая
Чехия открывает границы
На этой неделе в Чехии открываются пункты въезда в Австрию, Германию и Словениею, а также возобновляется работа гостиниц и ресторанов
Сегодня Чехия открывает пограничные пункты на границах с Австрией и Германией, сообщают европейские СМИ. Однако пускать на территорию Чехии пограничники будут только граждан страны, иностранцев, имеющих вид на жительство, а также студентов стран ЕС и лиц, совершающих деловые поездки.
Кроме того, у въезжающих в Чехию должен быть при себе документ, подтверждающий отсутствие коронавируса, в ином случае они будут обязаны провести две недели на карантине.
Чехия также открывает со среды границу со Словакией, однако граждан каждой из этих стран будут пускать только с условием, что срок их поездки не будет превышать 48 часов, а затем они вернутся домой.
В то же время, как сообщает сегодня АТОР, “Что касается России, то сроки открытия границ пока не определены и будут зависеть от эпидемиологического статуса. Сроки открытия консульств и визовых центров Чехии в России пока тоже неизвестны. Вероятно, это произойдет к середине июня”.
Со вчерашнего дня в Чехии начался и новый этап снятия карантинных ограничений, сообщает местная газета Novinky.
«Чешская Республика медленно возвращается к нормальной жизни. С 25 мая возобновляют работу рестораны, кафе и бары, крытый и открытый бассейны, оздоровительные центры и спортивные площадки. Также в школы могут вернуться ученики начальных классов, посещение будет добровольным. Рекомендуемое число учеников в классе — 15 человек. Откроются кемпинги и гостиницы. Кроме того, власти позволят проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и в помещениях, с участием до 300 человек», — пишет издание.
Как отмечает газета, с понедельника смягчены правила ношения масок. Так, на улицах люди не будут обязаны закрывать лицо, но маски пока еще надо будет носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также в других местах, где социальная дистанция составляет менее двух метров.
«В заведениях общественного питания ношение маски обязательно как для посетителя, так и для персонала. Ее можно снимать лишь за столом во время еды. Рестораны могут обслуживать гостей с 6:00 до 23:00 при условии соблюдения расстояния между столиками и повышенных гигиенических норм. В то же время можно приобретать блюда на вынос. Также возобновится торговля в торговых центрах площадью более 5 тысяч кв.м.», — пишет Novinky.
По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, работа отелей и кемпингов возобновлена практически полностью. Тем не менее, гостям и персоналу необходимо будет соблюдать ряд строгих правил: социальное дистанцирование, установка дезинфекторов при входе в отель, уборка спецсредствами номеров после каждого постояльца, а также регулярная обработка дезинфицирующими растворами выключателей, ручек, пультов от кондиционера, кнопок в лифтах.
Если в отеле предусмотрен завтрак по системе «шведский стол», то необходимо минимизировать контакты между гостями. Стелить скатерти и ставить салфетки следует только после того, как гости заняли стол.
Также могут быть открыты аквапарки и спа-центры, в помещениях необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Искусственные волны запрещены. Сауны в спа- и оздоровительных центрах должны поддерживать температуру не менее 70 градусов.
Как сообщает Novinky, с понедельника разрешается и посещение замков, павильонов в зоологических и ботанических садах, дендрариях с соблюдением социальной дистанции в два метра и в маске.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72