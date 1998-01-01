В Италии заработали гостиницы, музеи, рестораны и пляжи

Национальное агентство Италии по туризму ЭНИТ проинформировало наш портал о новых шагах по выходу страны из режима строгого карантина

Как рассказали нашему порталу в российском представительстве Национального агентства Италии по туризму ЭНИТ, правительством Италии в ответ на сложившуюся в мире в связи с эпидемией чрезвычайную ситуацию, приняты новые мероприятия, действующие в период по 14 июня этого года:

В области туризма - допускаются передвижения в пределах каждой области Италии. Можно покинуть пределы области нахождения только в случае подтвержденных потребностей, связанных с работой, экстренными ситуациями и состоянием здоровья.

Начиная с 3 июня допускаются передвижения из одной области в другую.

До 2 июня 2020 г. запрещены передвижения в зарубежные страны и из зарубежных стран, за исключением подтвержденных потребностей, связанных с работой, экстренными ситуациями и состоянием здоровья. Допускаются без каких-либо ограничений передвижения между государством-городом Ватикан или Республикой Сан-Марино и пограничными с ними областями.

С 3 июня 2020 г. допускаются передвижения в и из следующих государств: государств-членов Европейского Союза, государств-участников Шенгенского соглашения, Великобритании, Андорры и княжества Монако.

Ограничения передвижения могут быть восстановлены в любое время в отдельных районах страны в случае обострения эпидемиологической ситуации. Приостановлены и круизы на пассажирских судах под итальянским флагом.

Что же касается туристической инфраструктуры страны, то здесь уже с минувшей недели допускается постепенное открытие различных предприятий и возобновление различных видов деятельности. Разрешена деятельность принимающих структур (гостиниц, bed&breakfast-хотстелей и т.д.) при условии, что гарантируется безопасное расстояние в один метр между людьми в общих зонах.

Разрешается открывать для публики музеи и другие центры культуры (библиотеки, архивы, археологические зоны и парки, монументальные комплексы). Во всех центрах культуры должен быть гарантирован режим необходимых ограничений или в любом случае меры, позволяющие избегать скопления людей и позволяющие соблюдать посетителям расстояние между ними не менее одного метра.

Разрешено открывать для публики бары, пабы, рестораны, кафе-мороженое, кондитерские и т.п. Все пункты питания, открытые для публики, должны соблюдать нормы и протоколы, установленным в областях и автономных провинциях, для предотвращения или снижения риска заражения.

Работа оборудованных пляжей допускается при соблюдении норм и протоколов, установленными в областях и автономных провинциях, для предотвращения или снижения риска заражения. Областные протоколы и нормы также касаются правил пользования бесплатными пляжами.

Разрешается открывать для публики все коммерческие предприятия при условии, что будет гарантировано межличностное расстояние не менее одного метра.

С 15 июня будут разрешены на особых условиях представления, спектакли и сеансы в театрах, концертных залах, кинотеатрах и других местах, включая открытые площадки.

Открыт доступ в парки, скверы, на виллы и игровые площадки. Разрешаются игры и развлекательные мероприятия на свежем воздухе.

С 25 мая . разрешено открывать для публики тренажерные залы, бассейны, спортивные центры и клубы при условии соблюдения правил социального дистанцирования и недопущения скопления людей.

При этом в стране сохраняется требование носить медицинские маски в закрытых помещениях, включая транспортные средства, и во всех ситуациях, когда межличностное безопасное расстояние не может быть гарантировано, - подчеркивают в ЭНИТ.

/TOURBUS.RU