Новости «Антикоронавирусные» требования Роспотребнадзора могут существенно снизить турпоток в санатории Профессионалы туррынка опасаются, что столь тяжело начинающийся оздоровительный сезон может быть сорван

Самыми сложными для реализации станут такие требования, как предоставление взрослыми справки об отсутствии заражения COVID-19, а детьми – еще и справки об эпидокружении», - заявил нашему порталу, говоря о появлении новых требований при заселении в санатории, генеральный директор санатория «Сестрорецкий курорт» и председатель правления Ассоциации курортов Северо-Запада Михаил Горба, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. По его оценке, в целом ряде регионов страны получить такие документы своевременно будет сложно. «Причем как с финансовой, так и с временной точек зрения, – полагает он. - Это своего рода «узкое горлышко», которое может существенно повлиять на восстановление нашей отрасли». То, что такие требования действительно есть, подтверждает практика. Например, санаторий «Металлург» в Сочи уже опубликовал требования для заезда для взрослых (справка об отсутствии заражения COVID-19, полученная не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторий, а также санаторно-курортная карта с отметкой об отсутствии контактов с зараженными лицами (либо отдельная справка от терапевта) и детей с 3-х лет (справка об эпидокружении, об отсутствии заражения COVI-19 и санаторно-курортная карта с отметкой об отсутствии контактов с зараженными лицами). При этом, отмечая, что прием отдыхающих, как предполагается, начнется уже с 1 июня, в санатории констатируют, что он «будет производиться исключительно при наличии всех вышеперечисленных документов». «В противном случае в размещении будет отказано». – четко позиционируют ситуации в лечебном заведении. Михаил Горба, говоря о санаториях в Курортном районе Петербурга, подчеркнул: для города они являются очень значимыми, поскольку более 40 учреждений круглогодичного приема, в которых занято около 7 тыс. сотрудников, в лучшие времена принимали на отдых до 300 тыс. человек ежегодно. «Однако в период пандемии санатории не получили ни субсидий, ни кредитов и поэтому ситуацию в отрасли можно рассматривать как драматическую, - считает он. –По своему санаторию могу сказать, что, если мы не откроемся в ближайшее время и пропустим «высокий» сезон, убытки могут достигнуть 60-70 млн рублей». При этом он констатировал, что некоторые монополисты, к примеру, вовсе не склонны «прощать» или существенно отсрочивать платежи: не получив денег за услуги, они тут же грозят привлечением к суду. «На июнь 2020 года в наш санаторий продано 768 путевок и брони пока сохраняются. Если последуют требования о возврате средств, придется вернуть около 15 млн рублей. А срыв летнего сезона приведет к тому, что в ближайшие 1,5 года нам придется жить, сильно затянув пояса», – говорит Михаил Горба. По его оценке, «надо быть реалистами и учитывать тот факт, что, скорее всего, с этим вирусом мы будем жить долго». «Следовательно, надо выработать какие-то адекватные меры, которые, с одной стороны, обеспечат безопасность гостей, а с другой – будут выполнимыми и позволят отрасли работать», – считает он. «Каким образом отъезжающие в санатории люди будут получать все эти справки – пока не совсем ясно, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Ведь наработанной практики по этому поводу нет, а информацию даже по сданным тестам на вирус люди нередко ждут неделями… Требование о наличии таких справок, с одной стороны, справедливое, однако тогда должна быть выработана четкая и понятная всем система их выдачи на бесплатной основе». Эксперт отмечает и то, что в случае платного варианта получения справок, это вполне может вылиться в «копеечку»: один тест на коронавирус (вместе со взятием мазка) в платных лабораториях страны обходится в 1,5 тыс. рублей, и если в санаторий отправляется семья из трех человек, только на это они потратят 4,5 тысячи. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка