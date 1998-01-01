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26 мая
«Антикоронавирусные» требования Роспотребнадзора могут существенно снизить турпоток в санатории
Профессионалы туррынка опасаются, что столь тяжело начинающийся оздоровительный сезон может быть сорван
Самыми сложными для реализации станут такие требования, как предоставление взрослыми справки об отсутствии заражения COVID-19, а детьми – еще и справки об эпидокружении», - заявил нашему порталу, говоря о появлении новых требований при заселении в санатории, генеральный директор санатория «Сестрорецкий курорт» и председатель правления Ассоциации курортов Северо-Запада Михаил Горба, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
По его оценке, в целом ряде регионов страны получить такие документы своевременно будет сложно. «Причем как с финансовой, так и с временной точек зрения, – полагает он. - Это своего рода «узкое горлышко», которое может существенно повлиять на восстановление нашей отрасли».
То, что такие требования действительно есть, подтверждает практика. Например, санаторий «Металлург» в Сочи уже опубликовал требования для заезда для взрослых (справка об отсутствии заражения COVID-19, полученная не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторий, а также санаторно-курортная карта с отметкой об отсутствии контактов с зараженными лицами (либо отдельная справка от терапевта) и детей с 3-х лет (справка об эпидокружении, об отсутствии заражения COVI-19 и санаторно-курортная карта с отметкой об отсутствии контактов с зараженными лицами).
При этом, отмечая, что прием отдыхающих, как предполагается, начнется уже с 1 июня, в санатории констатируют, что он «будет производиться исключительно при наличии всех вышеперечисленных документов». «В противном случае в размещении будет отказано». – четко позиционируют ситуации в лечебном заведении.
Михаил Горба, говоря о санаториях в Курортном районе Петербурга, подчеркнул: для города они являются очень значимыми, поскольку более 40 учреждений круглогодичного приема, в которых занято около 7 тыс. сотрудников, в лучшие времена принимали на отдых до 300 тыс. человек ежегодно.
«Однако в период пандемии санатории не получили ни субсидий, ни кредитов и поэтому ситуацию в отрасли можно рассматривать как драматическую, - считает он. –По своему санаторию могу сказать, что, если мы не откроемся в ближайшее время и пропустим «высокий» сезон, убытки могут достигнуть 60-70 млн рублей».
При этом он констатировал, что некоторые монополисты, к примеру, вовсе не склонны «прощать» или существенно отсрочивать платежи: не получив денег за услуги, они тут же грозят привлечением к суду.
«На июнь 2020 года в наш санаторий продано 768 путевок и брони пока сохраняются. Если последуют требования о возврате средств, придется вернуть около 15 млн рублей. А срыв летнего сезона приведет к тому, что в ближайшие 1,5 года нам придется жить, сильно затянув пояса», – говорит Михаил Горба.
По его оценке, «надо быть реалистами и учитывать тот факт, что, скорее всего, с этим вирусом мы будем жить долго». «Следовательно, надо выработать какие-то адекватные меры, которые, с одной стороны, обеспечат безопасность гостей, а с другой – будут выполнимыми и позволят отрасли работать», – считает он.
«Каким образом отъезжающие в санатории люди будут получать все эти справки – пока не совсем ясно, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Ведь наработанной практики по этому поводу нет, а информацию даже по сданным тестам на вирус люди нередко ждут неделями… Требование о наличии таких справок, с одной стороны, справедливое, однако тогда должна быть выработана четкая и понятная всем система их выдачи на бесплатной основе».
Эксперт отмечает и то, что в случае платного варианта получения справок, это вполне может вылиться в «копеечку»: один тест на коронавирус (вместе со взятием мазка) в платных лабораториях страны обходится в 1,5 тыс. рублей, и если в санаторий отправляется семья из трех человек, только на это они потратят 4,5 тысячи.
/TOURBUS.RU
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