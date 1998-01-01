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26 мая
Эксперты: «Апрель стал самым провальным месяцем за всю историю туриндустрии в России»
Аналитики подвели неутешительные итоги положения в сфере туризма и гостеприимства Северной столицы в минувшем месяце
Аналитики констатируют: если итоги первого квартала на гостиничном рынке Северной столицы оказались более-менее приемлемыми, то результаты апреля иначе как провальными не назовешь. «Апрель стал самым провальным месяцем за всю историю туриндустрии в России в целом и в Петербурге в частности», – констатируют в международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE, проанализировавшей рынок гостеприимства совместно с Управляющей компанией Maris.
Вывод аналитиков CBRE неутешителен: в апреле 2020 года свою деятельность в Петербурге полностью приостановили 56 объектов размещения, обеспечивавшие 23% валового номерного фонда отелей категории 3-5*.
Причем 34% номерного фонда отелей северной столицы, не использовавшегося в апреле пришлись на долю объектов под управлением международных гостиничных операторов.
Пытаясь хоть как-то загрузить имеющийся фонд, гостиницы предлагали потенциальным постояльцам скидки к базовой стоимости размещения (от 15 до 80%), специальные тарифы (на период самоизоляции, к примеру) и даже тариф «рабочий день», предусматривающий аренду номера на 12 часов. Однако помогло это мало. «Загрузка брендированного предложения Петербурга в апреле составила менее 3%, -констатируют в CBRE. - Люксовый сегмент продемонстрировал отрицательную динамику на уровне 97%, высокий - 99%, а средний (аналог гостиниц 3*) - на 96%».
Соответственно, средний тариф в апреле 2020-го оказался на 14% ниже показателя прошлого года (в разных сегментах снижение составило от 4 до 23%), а доходность номера снизилась на 97%.
Аналитика Управляющей компании Maris добавляет негативных красок. По ее данным, если в целом в первом квартале 2020 года туристический поток в Петербурге снизился лишь на 6%, в апреле пассажиропоток аэропорта Пулково уже не превышал 10% от его обычного объема, а уровень загрузки средств размещения в городе колебался от 1 до 10%. «Практически в равных долях были выведены из хозяйственного оборота отели категории 3 и 5* (36 и 31% соответственно), а самый многочисленный по номерному фонду сегмент гостиниц категории 4* уменьшился в объеме предложения в апреле на 15%», – резюмируют аналитики Maris.
При этом они отмечают, что «некоторые загородные отели, приостановив прием гостей в конце марта, открылись для посетителей во второй декаде апреля в связи с возросшим спросом в период действия ограничительных мер, а также благоприятных погодных условий».
По оценке экспертов, «многие средства размещения уравняли стоимость номера «от стойки» со стоимостью при бронировании онлайн», а в качестве дополнительного стимула к бронированию номеров предлагались и другие варианты бонусов.
Однако провал в апреле все равно привел к плачевным результатам: по данным Maris, снижение загрузки в период с января по апрель в брендированных гостиницах Петербурга составило 39%, тариф сократился на 6%, а уровень RevPAR составил только 1,6 тыс. рублей, продемонстрировав минус в 45% (в сравнении с январем-апрелем 2019 года).
«Мы приняли участие в подготовке двух пакетов мер региональной государственной поддержки, адресованных отельерам и руководителям санаторно-курортных учреждений, - говоря о помощи отрасли, констатировала глава Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели. - Первый пакет мер принят полностью, второй дорабатывается. Санатории, отели и туристические компании - это звенья одной цепи: туристический сектор является стратегическим направлением в политике правительства Петербурга, который призван стать локомотивом при выходе из трудной экономической ситуации для всего города».
В свою очередь, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия пояснила, что «в настоящее время разрабатывают стандарты безопасности для разных бизнесов индустрии гостеприимства».
«Речь идет о стандартах безопасности в деятельности отельеров, туроператоров, санаторно-курортных учреждений, а также представителей наземного и водного экскурсионного обслуживания, хотя эти виды туристских услуг пока не внесены в список пострадавших от пандемии отраслей, – пояснила она.
- В настоящее время стандарты безопасности для отельеров, санаторно-курортных учреждений и туроператоров созданы, а создание четвертого стандарта, предназначенного для развития конгрессно-выставочной деятельности как туристического направления, продолжается».
При этом Нана Гвичия сообщила, что пока не совсем ясен срок «допуска» отрасли к полноценной работе с клиентами.
С учетом новых требований Роспотребнадзора по линии гигиены, в целом по РФ гостиницы могут попасть только в третью волну снятия ограничений, однако в Петербурге настаивают на том, чтобы они (хотя бы частично) смогли восстанавливать прием постояльцев в числе первых.
/TOURBUS.RU
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