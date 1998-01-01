Турбизнес ждет разъяснений правительства после последних высказываний Михаила Мишустина

Профессионалы туризма ли бы знать, что стоит за рекомендацией премьер-министра “воздержаться от зарубежных поездок»

Туротрасль хотела бы получить от правительства более четкие разъяснения по ситуации с выездом за рубеж после заявления Михаила Мишустина о необходимости воздерживаться от поездок, - заявили эксперты после вчерашних высказываний российского премьера

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Он считает, что в текущих условиях, кроме риска для здоровья, возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил в понедельник, что не видит предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков, а рекомендация Ростуризма о нежелательности поездок за рубеж от 19 марта по-прежнему действует.

Он напомнил, что приехавшие в Россию иностранцы должны обязательно проходить 14-дневный карантин за свой счет.

Как заявила в этой связи пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс», «С одной стороны, мы понимаем позицию правительства – никто не хочет новой волны пандемии.

С другой – хотелось бы уточнений: это просто общая рекомендация премьера или речь идет о том, что границы будут открыты не скоро, а значит и международное авиасообщение не возобновится?

Или рейсы в другие страны в обозримом будущем полетят, но туроператоры при этом отправлять туристов не смогут?».

По словам г-жиТюриной, первый вариант, помимо всего прочего, еще и заблокирует въездной турпоток, то есть иностранные туристы в Россию не приедут.

А второй будет означать, что россияне, которые независимо ни от чего планируют отдых за рубежом, поедут туда самостоятельно, не пользуясь услугами турфирм. А это, в свою очередь, серьезно помешает восстановлению туристической отрасли и не даст туроператорам выполнить отложенные обязательства перед туристами.

Как напомнили в РСТ, правительство ранее поддержало турбизнес, позволив туроператорам отсрочить обязательства перед туристами по несостоявшимся турам.

Призыв премьер-министра России Михаила Мишустина воздержаться от поездок за границу вызвал тревогу у туристов, - заявила, в свою очередь, порталу «Газета.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Я могу сказать, что это заявление вызвало достаточно тревожную реакцию у туристов. Нам буквально сразу же стали писать люди с вопросами. У этого заявления очень важно понимать сроки, а любые прогнозы сейчас абсолютно бессмысленны, потому что никакого снятия ограничений не было.

Даты снятия ограничений не ясны, порядок открытия авиасообщения тоже. Единственное, что мы сейчас видим, — что люди встревожены», — сказала эксперт.

Г-жа Ломидзе добавила, что заявление премьера требует дополнительных пояснений со стороны правительства.

«О каких сроках идет речь? Что значит: рекомендовано не выезжать за границу? Куда сейчас можно выехать?», — задалась вопросами глава АТОР.

/TOURBUS.RU