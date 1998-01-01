Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
26 мая
Турбизнес ждет разъяснений правительства после последних высказываний Михаила Мишустина

Профессионалы туризма ли бы знать, что стоит за рекомендацией премьер-министра воздержаться от зарубежных поездок»


Туротрасль хотела бы получить от правительства более четкие разъяснения по ситуации с выездом за рубеж после заявления Михаила Мишустина о необходимости воздерживаться от поездок, - заявили эксперты после вчерашних высказываний российского премьера

 

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Он считает, что в текущих условиях, кроме риска для здоровья, возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой.

 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил в понедельник, что не видит предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков, а рекомендация Ростуризма о нежелательности поездок за рубеж от 19 марта по-прежнему действует.

Он напомнил, что приехавшие в Россию иностранцы должны обязательно проходить 14-дневный карантин за свой счет.

 

Как заявила в этой связи пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс», «С одной стороны, мы понимаем позицию правительства – никто не хочет новой волны пандемии.

С другой – хотелось бы уточнений: это просто общая рекомендация премьера или речь идет о том, что границы будут открыты не скоро, а значит и международное авиасообщение не возобновится?

Или рейсы в другие страны в обозримом будущем полетят, но туроператоры при этом отправлять туристов не смогут?».

 

По словам г-жиТюриной, первый вариант, помимо всего прочего, еще и заблокирует въездной турпоток, то есть иностранные туристы в Россию не приедут.

А второй будет означать, что россияне, которые независимо ни от чего планируют отдых за рубежом, поедут туда самостоятельно, не пользуясь услугами турфирм. А это, в свою очередь, серьезно помешает восстановлению туристической отрасли и не даст туроператорам выполнить отложенные обязательства перед туристами.

Как напомнили в РСТ, правительство ранее поддержало турбизнес, позволив туроператорам отсрочить обязательства перед туристами по несостоявшимся турам.

 

Призыв премьер-министра России Михаила Мишустина воздержаться от поездок за границу вызвал тревогу у туристов, - заявила, в свою очередь, порталу «Газета.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Я могу сказать, что это заявление вызвало достаточно тревожную реакцию у туристов. Нам буквально сразу же стали писать люди с вопросами. У этого заявления очень важно понимать сроки, а любые прогнозы сейчас абсолютно бессмысленны, потому что никакого снятия ограничений не было.

Даты снятия ограничений не ясны, порядок открытия авиасообщения тоже. Единственное, что мы сейчас видим, — что люди встревожены», — сказала эксперт.

 

Г-жа Ломидзе добавила, что заявление премьера требует дополнительных пояснений со стороны правительства.

«О каких сроках идет речь? Что значит: рекомендовано не выезжать за границу? Куда сейчас можно выехать?», — задалась вопросами глава АТОР.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 