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Cергей Корнеев покинул пост замруководителя Ростуризма

Известный профессионал туризма переходит на работу в Россотрудничество

Сергей Корнеев освобожден от должности заместителя руководителя Ростуризма, следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Освободить Корнеева Сергея Евгеньевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Как напоминает «Интерфакс», г-н Корнеев был назначен заместителем руководителя Ростуризма в ноябре 2014 года, до этого он был директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ, а позже работал советником министра культуры. Много лет возглавлял Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным источников АТОР, г-н Корнеев переходит на работу в Россострудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

Несомненно, огромный опыт г-на Корнеева, полученный на ответственных должностях в отраслевых туристических организациях, в Минкульте, транспортной дирекции Олипиады-2014 и в Ростуризме, поможет ему и в новой сфере, - сообщает АТОР.

Так, у чиновника богатый опыт и в организации крупных международных мероприятий — в 2013-14 года в должности заместителя генерального директора АНО «Транспортная дирекция Олимпийских Игр» г-н Корнеев принял деятельное участие в выстраивании эффективной и отлаженной логистики иностранных гостей во время этого знакового мероприятия.

Этот опыт пригодился и позже, уже в Ростуризме: в период Чемпионата мира по футболу 2018 года г-н Корнеев курировал со стороны федерального агентства и это, увенчавшееся большим успехом, мероприятие. Кроме того, в его ведении как заместителя главы Ростуризма были выставки, конгрессы, семинары, проведение крупных событийных мероприятий в России.

Также в Ростуризме к сфере полномочий г-на Корнеева относились новые проекты ведомства. Именно Сергею Корнееву, отмечают эксперты туристического рынка, принадлежит и инициатива развития региональных туристических брендов в России — впервые тему маркетинга территорий в ведомстве поднял он. Вероятно, отмечают наблюдатели, здесь свою роль сыграла и прошлая работа г-на Корнеева в Министерстве культуры.

Не менее важен и опыт г-на Корнеева и в эффективном взаимодействии с турбизнесом — находясь на одной из ключевых должностей в Ростуризме, он одновременно был и вице-президентом АТОР и РСТ, - подчеркивают в Ассоциации туроператоров.

/TOURBUS.RU